TC2000: la victoria de Emiliano Stang en Salta que le permite definir el título con Matías Rossi en Junín

El entrerriano quedó a 17 puntos de su compañero.

Matías Rossi había llegado al Autódromo Martín Miguel de Güemes con chances matemáticas de quedarse con el campeonato a falta de una fecha para el cierre de temporada del TC2000. Sin embargo, este no fue el fin de semana del oriundo de Del Viso, que quedó tercero en la clasificación este sábado a casi cuatro décimas de Franco Vivian, que se hizo con la pole con un tiempo de 1:16.734.

Sin embargo, fue Emiliano Stang el que brilló en la visita al circuito de Salta, puesto que salió del segundo lugar en la grilla de partida detrás de Nicolás Palau, quien debió abandonar en la decimocuarta vuelta por inconvenientes con un palier. Como consecuencia del retiro del Volkswagen Nivus, el piloto entrerriano se hizo con el liderato apenas dos vueltas después de que su compañero se haya visto obligado a abandonar.

La cita en el trazado salteño tenía como requisito el cambio de los neumáticos debido al desgaste y Rossi tuvo problemas al momento de regresar a pista, ya que una de sus ruedas quedó trabada, lo que le impidió salir de la calle de boxes. Debido a esto, el “Misil” solamente pudo sumar los puntos de la clasificación en este fin de semana, mientras que Stang se mantuvo primero en la carrera y se hizo con la victoria con un tiempo de 42:20.881.

Detrás del oriundo de Crespo quedaron Gabriel Ponce de Léon (+5.438s) y Marcelo Ciarrocchi (+5.865s) para completar el podio. De esta manera, Stang achicó la diferencia con Rossi a 17 puntos a falta de una fecha para el cierre de temporada y aprovechó su contacto con la prensa para agradecer a su equipo por el trabajo realizado con la puesta a punto del coche y por el rápido cambio de neumáticos que le permitió asegurarse el triunfo.

Posiciones del TC2000 tras la fecha en Salta

Tras la victoria de Stang en Salta, el TC2000 confirmó que la última fecha del campeonato se realizará en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín en el fin de semana del 12 de diciembre. Para esa cita, la tabla de posiciones del Turismo Competición 2000 llegará del siguiente modo:

Stang suma cuatro victorias en la temporada.