Ritual simple para hacer en Navidad: te ayuda a manifestar éxito y prosperidad para el 2026.

Existe un ritual muy simple para hacer esta Navidad y atraer prosperidad y éxito para el 2026. Navidad es una ocasión muy especial para atraer las buenas energías, dejar atrás todo aquello que querés soltar y darle lugar a lo bueno que está por venir.

Según quienes creen en los rituales, las cuestiones esotéricas y espirituales, la Navidad es una fecha con una energía especialmente elevada. No solamente porque es un momento asociado a las creencias religiosas, sino también por lo que representa: el cierre de un año y el comienzo de una nueva etapa.

Este momento de gratitud y reflexión, en el que uno suele estar rodeado de sus seres queridos, crea un ambiente ideal para manifestar abundancia, éxito y nuevos comienzos. Podés hacerlo la misma noche de Navidad antes de las 12 de la noche.

"Este ritual llena tu hogar de buena energía para un diciembre lleno de amor y bendiciones", aseguró la cuenta de Tiktok Ghanda, quien compartió este ritual. Es muy sencillo de hacer en casa con unos pocos materiales que seguro tengas en casa o no te cueste conseguir.

Ritual para que se cumplan tus deseos esta Navidad

Materiales

1 vela blanca (para la paz y la pureza)

1 ramita de canela (para atraer prosperidad)

1 hoja de laurel (para la abundancia y los buenos deseos)

1 plato o cuenco pequeño

El paso a paso