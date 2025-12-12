EN VIVO
Rituales

Ritual simple para hacer en Navidad: te ayuda a manifestar éxito y prosperidad para el 2026

Este es el ritual más sencillo para hacer en Navidad para que se cumplan todos tus deseos, atraer abundancia, prosperidad y éxito para el 2026.

12 de diciembre, 2025 | 15.58

Existe un ritual muy simple para hacer esta Navidad y atraer prosperidad y éxito para el 2026. Navidad es una ocasión muy especial para atraer las buenas energías, dejar atrás todo aquello que querés soltar y darle lugar a lo bueno que está por venir.

Según quienes creen en los rituales, las cuestiones esotéricas y espirituales, la Navidad es una fecha con una energía especialmente elevada. No solamente porque es un momento asociado a las creencias religiosas, sino también por lo que representa: el cierre de un año y el comienzo de una nueva etapa.

Este momento de gratitud y reflexión, en el que uno suele estar rodeado de sus seres queridos, crea un ambiente ideal para manifestar abundancia, éxito y nuevos comienzos. Podés hacerlo la misma noche de Navidad antes de las 12 de la noche.

"Este ritual llena tu hogar de buena energía para un diciembre lleno de amor y bendiciones", aseguró la cuenta de Tiktok Ghanda, quien compartió este ritual. Es muy sencillo de hacer en casa con unos pocos materiales que seguro tengas en casa o no te cueste conseguir.

Ritual para que se cumplan tus deseos esta Navidad

Materiales

  • 1 vela blanca (para la paz y la pureza)

  • 1 ramita de canela (para atraer prosperidad)

  • 1 hoja de laurel (para la abundancia y los buenos deseos)

  • 1 plato o cuenco pequeño

El paso a paso

  1. Encontrá un espacio tranquilo en tu hogar y colocá la vela en el centro del plato o cuenco.

  2. Rodeá la vela con la ramita de canela y la hoja de laurel.

  3. Encendé la vela y mientras observás su llama repetí: "Hoy abro las puertas a la magia de la Navidad. Llamo a la paz, el amor y la abundancia para mi hogar y todos los que amo".

  4. Tomate un momento para visualizar tus deseos para esta temporada mientras inhalás profundamente el aroma de la canela y el laurel. 

  5. Dejá que la vela se consuma de forma segura y guardá la ramita de canela y laurel como amuleto navideño.

