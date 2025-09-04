Guillermina Valdés contó detalles inéditos de su separación de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés volvió a la pantalla y, a tres años de su separación de Marcelo Tinelli, decidió responder a algunos de los rumores que circularon sobre la división de bienes. Esta fue la primera vez que la modelo se refirió a este tema con tanto detalle. En diálogo con un cronista de Puro Show (eltrece), la modelo corrigió la información sobre el departamento de la Torre Le Parc, donde vive junto a su hijo Lorenzo.

“¿Qué me dejó? Hay un error acá. El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada. Yo puse mis ahorros y él puso la otra parte”, afirmó, visiblemente incómoda. Además, aclaró: “No dividimos nada, no hubo nada de eso. El departamento en el que yo vivo con mi hijo Lorenzo lo compramos entre los dos”.

La vida de Marcelo y Guillermina Valdés tras la separación

El conductor de Puro Show, Pampito, recordó que la expareja vivía en pisos separados de la misma torre y que, tras la ruptura, Tinelli intentó comprar la parte de Guillermina, aunque la propuesta económica no la convenció.

Más allá de la incomodidad, Valdés también opinó sobre la actualidad de Tinelli y su regreso a la televisión: “A mí me gusta que los papás de mis hijos... Bueno, vos me estás hablando de Marcelo, entonces voy a hablar de Marcelo. Me gusta que esté feliz. Marcelo es feliz conduciendo en la TV, ojalá se le dé”.

Con esas palabras, la empresaria dejó en claro que, pese a las diferencias del pasado, su deseo es que al conductor le vaya bien en todos sus proyectos. Vale destacar que por ahora no hay fecha ni formato de cómo volvería Marcelo Tinelli a las pantallas de televisión.