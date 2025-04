Guillermina Valdés puso contra las cuerdas a Tinelli y sorprendió al espectáculo: "Lo vi"

Qué dijo Guillermina Valdés de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés habló después de un largo tiempo tras haber sido interceptada por el móvil de un programa de espectáculos. La modelo se refirió a su expareja, el famoso conductor Marcelo Tinelli, con un comentario que causó todo tipo de reacciones en el ambiente de la televisión.

En diálogo con Puro Show por El Trece, Guillermina Valdés habló luego de que Tinelli se haya referido a ella en una reciente entrevista. El conductor oriundo de Bolívar expuso detalles de la serie Los Tinelli que se transmite por HBO. "Sole estuvo muy bien en la primera y me encantaría que estuviera en la segunda. Paula también podría estar y Guillermina también. Obvio, es la mamá de Lolo", dijo.

Frente a este comentario, Valdés lanzó: "Hay buena onda con Marce, es el papá de mi hijo. Pero no, por ahora no participaría del reality. Lo vi, vi una parte, pero no voy a opinar. No voy a contar, no voy a dar opinión". No solo eso, sino que también resaltó que "todo lo que sea laburo, trabajo, proyectos me parece increíble. Nunca digas nunca, pero por ahora no". De esta manera, la empresaria de 47 años le cerró las puertas a su participación en la serie a pesar del deseo del conductor.

A sus 98 años, Mirtha Legrand desnudó su lado más sensible y conmocionó al espectáculo: "Cuando me vaya"

Mirtha Legrand es sin dudas una de las celebridades de la televisión y el espectáculo con una extensa trayectoria en los medios. En una de sus últimas apariciones públicas, la diva que acaba de cumplir 98 años lanzó una frase que resonó en el ambiente ya que sacó a relucir su costado más sensible. "Cuando me vaya de este mundo", arrojó.

Hasta diciembre de 2024, Mirtha Legrand estuvo en El Trece con su programa que se emitió los sábados por la noche. Durante este 2025, todavía no se anunció su regreso a la pantalla chica, pero la conductora se sigue mostrando activa visitando distintos escenarios teatrales, un rubro que experimentó además del de la televisión.

En este marco, visitó el Palacio Libertad para ver su homenaje Mirtha, El Mito, dirigido por José María Muscari. "Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo. Me hubiera gustado que mi familia esté aquí esta noche ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia", expresó visiblemente emocionada.

"Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden. Esto es demasiado. Me he emocionado tanto... todo lo que han visto es verdad ¡Yo voy a recomendar esto a todo el mundo!", agregó efusiva mientras el público comenzó a aplaudir. A sus 98 años, Mirtha Legrand continúa vigente con sus compromisos laborales a la espera de lograr un acuerdo con El Trece para volver con sus clásicos programas.