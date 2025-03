Le pagaba menos: el sueldo que Mirtha Legrand le pagaba a su chofer

Se conoció cuánto cobraba el chofer de Mirtha Legrand que echaron y es un escándalo.

Mirtha Legrand, la icónica conductora de la televisión argentina, se encuentra en el centro de la polémica tras el despido de su chofer histórico, Marcelo Campos. La noticia generó indignación no solo por la desvinculación de quien la acompañó durante años, sino también por las condiciones en las que se produjo la rescisión del contrato.

El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado en el que denuncia el despido injustificado de Campos y señala que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular. Sin embargo, según la información circulante en medios, el pago realizado se ajustó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, correspondiente a los trabajadores de la publicidad, cuyo salario básico es considerablemente menor: $769.207,82. Además, se lo encuadró como "asistente", una categoría que no se ajusta a su rol real.

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand por 30 años.

"El Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89 no es aplicable a los choferes de particulares, como es el caso del compañero Marcelo Campos, y llama la atención que artistas de la talla de Mirtha Legrand incorporen dentro de la actividad que regula las relaciones laborales entre los publicitarios en relación de dependencia y sus empleadores a su propio chofer, en claro fraude a la Ley Laboral N° 20.744", denunció el sindicato.

El comunicado también subraya que el Convenio Colectivo N° 57/89 solo involucra a trabajadores de empresas cuyo objeto social y actividad principal sea la comunicación publicitaria en sus diversas formas: audiovisual, radial, gráfica, digital, entre otras. "El chofer particular, en cambio, es de aplicación a quienes, como en el caso de Marcelo Campos, presten servicios por cuenta ajena como conductores profesionales y al servicio de particulares, cualquiera fuera el carácter jurídico del empleador", afirman.

Según indicó el sindicato, la situación ya había sido objeto de un reclamo en julio de 2020, pero en aquella oportunidad no se obtuvo respuesta por parte de la empleadora. Ahora, la denuncia resurge con fuerza, poniendo en jaque la imagen de la legendaria conductora y reavivando el debate sobre las condiciones laborales en el ámbito del empleo doméstico y particular.

Echaron al chofer histórico de Mirtha Legrand en medio de la crisis de Milei

Desde hace años, Mirtha Legrand se maneja con un equipo de colaboradores que la acompañan en cada paso profesional, pero en las últimas horas, trascendió que debido a la fuerte crisis económica del gobierno de Javier Milei, uno de sus históricos socios fue despedido tras 30 años de trabajo para la diva de los almuerzos.

Se trata de Marcelo, su chofer de toda la vida, quien fue desvinculado tras tres décadas a su lado. La información fue broindada por el periodista Luis Bremer a través de sus redes sociales: "Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado".

Por otro lado, en Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron a conocer que la decisión no tuvo que ver con la Chiqui: "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya. Al parecer, hubo un reclamo salarial, pidió un aumento", explicó Lussich.

Marcelo, además de ser chofer, tenía múltiples tareas dentro de la familia. "Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza", detallaron

Al parecer, el conflicto se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo presentó un pedido formal para que le reconocieran horas extras. Pese a esto, la situación no se resolvió y concluyó con su desvinculación. "Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella expresó su enojo, pero no pudo hacer nada al respecto", sumó Lussich. Ahora, la historia podría terminar en un conflicto legal si no se llega a un acuerdo. "Si no hay arreglo, Marcelo considera como empleadores a Mirtha, Juana y Marcela. Se va a poner firme en su reclamo y exige que le paguen lo que le corresponde", advirtió el conductor.