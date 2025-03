"Lo dan por confirmado": Mirtha Legrand se enfrenta a la peor decisión tras su regreso a El Trece.

Mirtha Legrand está atravesando un presente crítico tras su regreso a la pantalla de El Trece. Días atrás, trascendió que la conductora de 98 años tuvo que despedir a su chofer Marcelo Campos luego de 30 años de servicio, y ahora se sumó nueva y preocupante información sobre su situación económica.

La información sobre los problemas de Mirtha Legrand fue revelada en Mediodía bien arriba (Televisión Pública), nuevo magazine conducido por el periodista Carlos Monti. Fue el panelista Juan Etchegoyen quien anunció que "La Chiqui" estaría cerca de seguir reduciendo la plantilla de personas que trabajan en su casa y la asisten en su vida diaria: "Hay dos versiones del tema: una que se vienen despidos masivos a raíz de lo de Marcelo, y otra que es la más oficial sobre el tema, que Mirtha podría llegar a quedarse sin su maquilladora, Gladys Andrade, y sin Elvira (su asistente)".

"Me lo dan confirmado, pero vamos a esperar la oficialización del caso", agregó Juan Etchegoyen sobre la situación que mantiene en estado de alerta al círculo familiar de Mirtha Legrand y a la conductora que recientemente volvió a El Trece con su ciclo de cenas con grandes invitados. Por último, Etchegoyen develó la razón detrás de los despidos: "Recorte presupuestario".

Por otro lado, en Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron a conocer que la decisión no tuvo que ver con la Chiqui: "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya. Al parecer, hubo un reclamo salarial, pidió un aumento", explicó Lussich.

Marcelo, además de ser chofer, tenía múltiples tareas dentro de la familia. "Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza", detallaron. Al parecer, el conflicto se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo presentó un pedido formal para que le reconocieran horas extras. Pese a esto, la situación no se resolvió y concluyó con su desvinculación. "Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella expresó su enojo, pero no pudo hacer nada al respecto", sumó Lussich. Ahora, la historia podría terminar en un conflicto legal si no se llega a un acuerdo. "Si no hay arreglo, Marcelo considera como empleadores a Mirtha, Juana y Marcela. Se va a poner firme en su reclamo y exige que le paguen lo que le corresponde", advirtió el conductor.

La fuerte denuncia del Sindicato de choferes a Mirtha

El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado en el que denuncia el despido injustificado de Campos y señala que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular. Sin embargo, según la información circulante en medios, el pago realizado se ajustó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, correspondiente a los trabajadores de la publicidad, cuyo salario básico es considerablemente menor: $769.207,82. Además, se lo encuadró como "asistente", una categoría que no se ajusta a su rol real.