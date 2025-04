El exabrupto de Baby Etchecopar en vivo contra Milei: "A chuparle"

Baby Etchecopar analizó la visita de Javier Milei a Donald Trump.

Baby Etchecopar protagonizó una situación inesperada en pleno vivo, en el marco de un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos para ver a Donald Trump. El conductor de A24 realizó todo tipo de reproches al presidente y cometió un exabrupto que resonó en el ambiente de la televisión.

En la emisión del jueves 3 de abril de Basta Baby, el programa de Baby Etchecopar por A24, el conductor realizó un análisis de los reiterados viajes de Javier Milei a Estados Unidos en este intento de mantener un vínculo con Donald Trump. "Dejen de romper los huevos de abrazar a Trump", introdujo.

El presidente fue cuestionado por varios sectores tras los reiterados viajes a Estados Unidos.

"Dejen de romper los huevos, de ir a chuparle las medias, si les gusta tanto Trump llamamos a elecciones, se va a vivir a Estados Unidos y le corta el pasto en la mansión de Trump", lanzo Baby. "Chupándole el culo por una moneda... peor, ni por una moneda, por el solo hecho de decir 'llegué a conocerlo y lo abrazo' al tipo más poderoso del mundo y yo estoy al lado y él me quiere", agregó.

El presidente de Argentina ya llegó a Estados Unidos en un contexto marcado por la negociación del gobierno con el FMI. "Hermano, convencete: no existís. Trump no te quiere. Trump quiere lo que es pueda llevar de la Argentina. Y guardá este video, porque no creo que allá te aplaudan después de la cibermoneda como te aplaudieron hace un tiempo. Javier, date cuenta, el rockstar terminó. El piola de la campera se acabó", sentenció el conductor.

Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei y destrozó a Yuyito González: "Me da asco"

Luego de la visita de Susana Giménez a la Casa Rosada, donde entre otros temas, se habló del noviazgo del mandatario y la exvedette Amalia "Yuyito" González, el conductor de "Basta Baby" salió al cruce con fuertes declaraciones hacia la pareja. Inmeditamanete, sus dichos se volvieron virales y se generó debate en las redes sociales.

"A mí, ese papelón me hace un poco de ruido porque no es momento para ridiculeces", comenzó diciendo Baby Etchecopar sobre la relación del presidente. Luego, el conductor remarcó: "Cuando la veo salir a ‘Yuyito’ a contar su historia de amor, me da un poquito de asco".

Y siguió: "Está bien que se enamore, me importa un carajo, lo que está mal es que salga todos los días a decir ‘a las que no están enamoradas‘",citó a la novia del jefe de Estado y en contraposición agregó: "Bueno, a las que no comen, a las que no estudian, a las que no pueden mantener a la familia y, las que no están enamoradas, también son parte de los ciudadanos que votaron al marido". Por último, y muy enojado con la situación, expresó: "Eso de que ‘hoy me fue bien a mí y la pegué, me parece una estupidez, muy mediocre".