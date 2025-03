El periodista Ángel "Baby" Etchecopar admitió sentirse defraudado por el gobierno de Javier Milei porque esperaba estar "orgulloso" frente a los kirchneristas pero que "hasta que no se dilucide qué pasó" con la estafa cripto $LIBRA no puede "decir nada". Además, comparó al vocero presidencial Manuel Adorni con Miguel Paulino Tato, quien tenía la función de censurar películas durante la dictadura militar.

"Un chorro tapa otro chorro, un ilícito tapa otro ilícito y después resulta que aparece Manuel Adorni, mi amigo, mi exempleado, queriéndole poner un botón a los periodistas para cortarle cuando están preguntando mas de lo que tiene que preguntar. Me parece que desde Tato, el sensor, que era uno que te cortaba las películas que el veía, se masturbaba con Sophia Loren pero a vos no te dejaba que le veas las tetas. Ahora también. Cuando le molesta la pregunta al muchacho, te pone un botón que te anula y no podes seguir preguntando", se quejó Etchecopar.

La crítica del periodista, que sucedió anoche durante su programa en el canal A24, se centró también en las consecuencias que tuvo la multimillonaria estafa que promocionó Milei desde sus redes sociales y que desencadenó cientos de denuncias penales e investigaciones en el país y en el exterior. "Yo voté a este Gobierno y esperaba enorgullecerme y pasar adelante de los 'kircho' y decir mira como los cagamos. Hoy no puedo decir nada, hasta que no se dilucide qué pasó con la cibermoneda de mierda esta. Hasta que no se sepa si le cobraron a los empresarios 50 lucas para tener una reunión con Milei, hasta que no se sepa no puedo decir nada", agregó.

Por este caso, Etchecopar recalcó sentirse "sucio" y que "el tema no es limpiarse" sino "no ensuciarse" con casos de corrupción. "La famosa competencia argentina de sobremesa después de los ravioles del domingo cuando decís 'ojo que en la época de Alfonsín se afanó, en la de Menem, en la de los Kirchner'. ¿Y Él ahora?", planteó, y deslizó que la situación actual "es un desastre".

Karina Milei denunciada por delitos de cohecho, tráfico de influencias y ética pública

En la jornada de este miércoles se conoció que denunciaron penalmente a Karina Milei por los presuntos "delitos de cohecho, tráfico de influencias e infringir la ley de Ética Pública" en el marco de la estafa $LIBRA. Desde la Coalición Cívica (CC) señalan a la Secretaria General de Presidencia, frente a diversos chats difundidos, como la encargada de pedir sobornos en el escándalo $LIBRA.

“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían existido menciones sobre pago de candidaturas, que fueron solo eso. Coincidentes, pero menciones sin precisiones. Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados -luego difundidos- que la denunciada era la que pedía sobornos. Uno de los que primeros en hacerlo, fue el trader Hayden Davis”, expresan en la denuncia los diputados nacionales de la CC, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Asimismo, ambos legisladores señalan que -ante la Justicia de Estados Unidos- Karina Milei "está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto".