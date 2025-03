Cripto escándalo: las nuevas medidas que tomó la Justicia que alertan a Milei

El cripto escándalo que involucra al presidente Javier Milei y a miembros de su entorno tiene un nuevo capitulo en la justicia. El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.

Cripto escándalo: qué exigió el fiscal Taiano

Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria. Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital.

El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.

También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet de Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.

El congelamiento de direcciones digitales, para Taiano, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.

A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.

Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.

Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.

Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.

Acosado por el escándalo cripto, Milei apunta contra Clarín: "La gran estafa argentina"

Encerrado en medio del conflicto con una criptomoneda que, entre otras cosas, incluye una posible estafa, Javier Milei busca tomar la agenda informativa con un llamativo gesto contra Clarín. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Grupo Clarin es "La Gran Estafa Argentina".

En una larga publicación en sus redes sociales, Javier Milei aseguró que desde el Grupo Clarín "No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Están acostumbrados a actuar así".

En este sentido, en un largo comentario en sus redes sociales sostuvo que, en 2002, Clarín consiguió "a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros". En este sentido, apuntó que el Grupo "quiere quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país".

Con información de Noticias Argentinas