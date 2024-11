La dura confesión de Baby Etchecopar sobre Javier Milei: "Me está haciendo perder plata"

Baby Etchecopar reconoció que Milei lo hace perder plata.

El periodista y conductor Baby Etchecopar realizó un análisis de los primeros 11 meses de gobierno de Javier Milei y confesó que pese a estar de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno libertario, está "perdiendo plata". También se muy crítico con la relación del mandatario con la ex vedette Amalia "Yuyito" González.

Baby brindó una nota al programa Poco Correctos (El Trece) en donde Nacho Otero, quién reemplazó en la conducción a Carmen Barbieri, le preguntó: "Dentro de poco se va a estar cumpliendo un año de la asunción. ¿Cómo estás viendo la situación económica del país?".

"A mí Javier Milei me está haciendo perder mucha plata”, confesó Baby Etchecopar para sorpresa de todos. Sin embargo, aclaró: “Porque durante 20 años yo llenaba los teatros criticando a Cristina y hace nueve meses que no lo puedo criticar a Javier”.

"Dentro de alguna parafernalia, hay cosas que me encanta que está haciendo. Todas las mañanas me levanto con una noticia de algo nuevo que él cierra o le termina un curro o echa los ñoquis y a mí me pone muy feliz eso", expresó el conductor de Basta Baby en relación a las políticas de ajuste y desfinanciamiento que está llevando adelante el gobierno.

"Hasta ahora viene cumpliendo. Al lado de los otros. Me parece que algunas cositas hace y hay que apoyarlo", agregó Baby respecto del gobierno de Javier Milei y consideró que la gente "apoya" al presidente. De todas maneras reconoció que "todos los argentinos estamos haciendo una economía de guerra" y que la gente está "haciendo un sacrificio" económico.

Baby Echecopar durísimo con Yuyito González: "Verguenza"

"Habla y se ríe y cuenta de la envidia de la gente. Yo le digo: guárdese, no haga papelones. Porque estamos todos muy mal económicamente, muy mal. Los que ganamos muy bien tenemos que ayudar a los que ganan muy mal de la familia. Estamos todos muy apretados, estamos todos haciendo una economía de guerra", expresó Baby Etchecopar cuando le preguntaron por la novia del presidente Yuyito González.

Además el conductor se mostró disgustado con el tipo de relación que tiene el presidente Javier Milei con su pareja: "Somos grandes. Hay momentos y momentos para los besitos de lengua. No quiero que salga y me conteste: ‘A los que me tienen envidia, a los que no tienen amor’. No, tenemos amor, no tenemos envidia. Lo que tenemos es vergüenza también".

"No coincide la belleza estética con el estilo. Tiene un estilo, para mi gusto, muy mersa. Y es la mujer que está representando hoy al presidente. Yo creo que se tiene que callar la boca, disfrutar de las mieles de la Quinta de Olivos y hacer su programa y hablar de lo que le pasa a la gente, no lo que le pasa a ella. Si come caviar, salmón. El hambre es de verdad y el amor es pasajero", concluyó Baby Etchecopar.