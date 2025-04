El fotógrafo despedido por el Gobierno de Javier Milei rompió el silencio: "Desde arriba"

El fotógrafo despedido por el Gobierno de Javier Milei rompió el silencio.

Después de conocer las imágenes que dejaron al descubierto la brutalidad policial en las manifestaciones de jubilados, el Gobierno de Javier Milei tomó la polémica decisión de despedir al fotógrafo que capturó las fotos reveladoras que permitieron identificar al agresor de Pablo Grillo. Se trata de Kaloian Santos Cabrera, quien formaba parte de la Secretaría de Cultura de la Nación y también trabajaba como fotógrafo para El Destape. La desvinculación de Santos Cabrera, que llevaba más de 10 años en el cargo, se produjo luego de que sus imágenes permitieran identificar a un gendarme involucrado en la represión.

"Fui el único de toda el área de prensa desafectado de mis funciones. Fue una reducción de personal personalizada", afirmó Santos Cabrera. El fotógrafo asegura que en enero de 2024 debía renovarse su contrato por un año, pero solo le otorgaron una renovación por tres meses. Luego, en abril, se le prometió una renovación automática hasta diciembre, pero finalmente fue notificado de que su contrato no sería renovado a partir del 1° de abril de 2025.

Santos Cabrera no se arrepiente de su trabajo en la Secretaría de Cultura y agradece la oportunidad de mostrar la realidad a través de su cámara. A pesar de saber que su puesto podía correr riesgo con este gobierno, decidió continuar con su labor como fotoperiodista y cubrir diversas marchas y sucesos en el país.

El agresor de Pablo Grillo.

El despido del fotógrafo provino "de más arriba", según ATE

Desde el sindicato ATE se reunieron con la funcionaria responsable, quien afirmó que las órdenes venían "de más arriba" y que ella no podía hacer nada al respecto. A pesar de haber recibido buenas referencias sobre el desempeño de Santos Cabrera, el despido del fotógrafo fue irreversible.

"En enero de 2024, mi contrato debía renovarse por un año tras aprobar el examen de idoneidad, pero sorpresivamente, solo me lo renovaron por tres meses. Reclamé y, entre idas y vueltas, desde Recursos Humanos asumieron que fue un error de ellos. Me aseguraron que, en abril, mi contrato se renovaría automáticamente hasta diciembre. Sin embargo, el lunes pasado, 31 de marzo, Directora de Comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación, María José Pérez Insúa, me llamó cordialmente para anunciarme que, 'desde arriba', le llegó la orden de no renovar mi contrato debido a una 'reducción de personal', aseguró Kaloian.

Este despido se suma a los más de 40.000 despidos que se han registrado en el sector estatal de la República Argentina. Santos Cabrera agradece a la nación por haberlo adoptado como uno de sus hijos y destaca el valor del Estado y la responsabilidad de ser un trabajador estatal.

El fotógrafo fue despedido por identificar al agresor de Pablo Grillo.

"Sabía que esto podía ocurrir con este gobierno y no me arrepiento. Mi trabajo en el ministerio fue impecable, con un sentido de pertenencia labrado a lo largo de más de una década, sin importar quién fuera el gobierno de turno. De todo eso y de poder mostrar la realidad a través de mi cámara en la calle, me siento profundamente orgulloso", cerró Kaloian Santos Cabrera, quien se quedó sin uno de sus trabajos en plena crisis económica del Gobierno de Javier Milei.