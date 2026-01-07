Santiago Del Moro reveló un nuevo detalle de Gran Hermano Generación Dorada.

Cada vez falta menos para que comience Gran Hermano: Generación Dorada, una edición que promete quedar en la historia. En concordancia con los 25 años que se cumplen desde su estreno, Telefé ha decidido llevar adelante una temporada que mezclará a importantes figuras de la televisión argentina con completos desconocidos.

Desde su anuncio, cada vez más detalles se fueron revelando sobre el ciclo, siendo uno de los más importantes cuándo es que comenzará: el 2 de febrero. Teniendo en cuenta lo próximidad de la fecha, Santiago Del Moro comenzó a soltar diferentes novedades, entre ellas una que muchos esperaban.

El nuevo detalle que Del Moro reveló sobre Gran Hermano: Generación Dorada

El conductor de las últimas tres ediciones del programa publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes del particular estudio que se empleará en esta ocasión. "¡Cuenta regresiva iniciada! Preparando la nave", escribió el ganador del último Martín Fierro de Oro en televisión.

Así es como está quedando el estudio para Gran Hermano Generación Dorada

Tal y como permitía imaginar el estilo del logo, el dorado también impera en el remodelado set. No solo el icónico ojo, formado por dos arcos, obtiene esta tonalidad: es algo propio de todos los accesorios circundantes; las luces y hasta las gradas donde suelen posicionarse los seguidores del programa o los familiares de los participantes.

Con relación a estos últimos, cabe recordar que los castings presenciales perduraron hasta el martes 16 de diciembre en los Estudios Ronda de Telefe, en la localidad bonaerense de Martínez. La convocatoria, abierta hasta las 16 horas y destinada a personas mayores de 18 años, fue tan masiva que algunos aspirantes hasta acamparon por más de 21 días.