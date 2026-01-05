Gran Hermano 2026: fecha de cuándo empieza y por dónde ver online por TV

La nueva temporada llevará el nombre Generación Dorada y funcionará como un homenaje al recorrido del programa en la Argentina

El regreso de Gran Hermano 2026 ya genera expectativa entre los seguidores del reality más popular de la televisión argentina. Con una edición especial por sus 25 años, Telefe prepara una propuesta renovada que combina cambios en el formato, nuevas reglas de selección y una dinámica distinta dentro de la casa más famosa del país.

Luego de varias temporadas consecutivas con altos niveles de audiencia, el programa vuelve a ocupar un lugar central en la grilla televisiva. Sin embargo, esta nueva edición no se apoya únicamente en la nostalgia, sino en una reformulación pensada para ampliar el universo de participantes y renovar el interés del público.

Gran Hermano 2026 y la edición generación dorada

La próxima temporada llevará el nombre Generación Dorada, un homenaje a los 25 años de historia del reality en la Argentina. Esta edición marcará un punto de inflexión respecto a las anteriores, ya que no repetirá exactamente las reglas conocidas hasta ahora.

Según explicó Santiago del Moro, conductor del ciclo, se trata de una propuesta abierta “para todos”, sin limitarse exclusivamente a participantes anónimos o figuras públicas. De este modo, Gran Hermano 2026 habilita la posibilidad de convivencia entre famosos y no famosos, una combinación que promete modificar las estrategias de juego y las dinámicas dentro de la casa.

Además, el concepto de Generación Dorada no responde a una etiqueta vinculada al nivel de popularidad de los participantes, sino a la celebración del recorrido del formato y su vigencia en la cultura televisiva local.

Cómo fue el casting y quiénes pueden participar

El proceso de selección también incorporó cambios significativos. Si bien esta fue la decimotercera convocatoria oficial del programa, el casting no se limitó únicamente a quienes se inscribieron de manera voluntaria. En esta edición, la producción puede convocar directamente a personas para que participen del proceso de selección.

El último casting presencial se realizó el martes 16 de diciembre en los Estudios Ronda de Telefe, en la localidad bonaerense de Martínez. La convocatoria estuvo abierta hasta las 16 horas y fue destinada a personas mayores de 18 años. La expectativa fue tan alta que algunos aspirantes acamparon durante más de 21 días, mientras que la fila llegó a extenderse por cuatro cuadras.

Estas imágenes volvieron a confirmar el fenómeno social que representa Gran Hermano 2026, incluso antes de su estreno oficial, y el interés sostenido por formar parte del reality.

Cuándo empieza gran hermano 2026 en Telefe

El proceso de selección incorporó un modelo más flexible, que incluye tanto la inscripción voluntaria como la convocatoria directa por parte de la producción

Una de las preguntas más repetidas en torno al regreso del programa tiene que ver con su fecha de estreno. Telefe ya confirmó que Gran Hermano 2026 debutará el lunes 2 de febrero de 2026, con la conducción de Santiago del Moro.

El inicio marcará el regreso de la casa más famosa del mundo a la pantalla, con una puesta renovada y una dinámica que buscará diferenciarse de las ediciones anteriores. La elección de febrero como mes de estreno mantiene la estrategia de los últimos años, apostando a un lanzamiento fuerte durante el verano.

Por dónde ver Gran Hermano 2026 en vivo y online

Como en temporadas anteriores, Gran Hermano 2026 podrá verse por la pantalla de Telefe, que emitirá las galas principales y los programas especiales. Además, el reality contará con transmisión online para seguir la convivencia dentro de la casa en tiempo real.

La cobertura digital permitirá acceder a cámaras en vivo y contenidos exclusivos, consolidando la experiencia multiplataforma que se convirtió en una marca registrada del ciclo. De este modo, el programa refuerza su presencia tanto en la televisión abierta como en el entorno online.