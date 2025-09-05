Precio de Disney+ en septiembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Disney con aumento

Argentina es uno de los países de la región con mayor penetración de plataformas de streaming, al punto de convertirse en parte de la rutina diaria de muchas familias. En este escenario, Disney+ se consolidó como una de las opciones más completas gracias a la fusión con Star+ en 2024.

El servicio combina producciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars con la programación deportiva de ESPN, incluyendo Copa Libertadores y ligas europeas. Con este mix de entretenimiento familiar y deportes, conocer los precios reales —y las formas de ahorrar en la suscripción— se volvió clave.

Cuánto cuesta Disney+

Disney+: planes disponibles en Argentina

Plan Funciones principales Precio mensual (final) Precio mensual (sin impuestos) Precio anual (final) Precio anual (sin impuestos) Disney+ Estándar con anuncios Catálogo completo Disney+ y Star • ESPN/ESPN3 con publicidad • Audio 5.1 • Full HD • 2 dispositivos ARS 9.999 ARS 8.263,64 – – Miembro extra Estándar con anuncios Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil ARS 6.999 ARS 5.784,30 – – Disney+ Estándar Sin publicidad • ESPN/ESPN3 con anuncios • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos) • Audio 5.1 • Full HD • 2 dispositivos ARS 12.299 ARS 10.164,46 ARS 103.299 ARS 85.371,07 Miembro extra Estándar Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil ARS 7.399 ARS 6.114,88 – – Disney+ Premium Catálogo sin publicidad • Todos los canales básicos de ESPN • +500 eventos/mes • Audio Dolby Atmos • 4K UHD + HDR • 4 dispositivos • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 18.399 ARS 15.205,79 ARS 154.499 ARS 127.685,12 Miembro extra Premium Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil ARS 9.200 ARS 7.603,31 – –

Cómo obtener descuentos en Disney+

Existen promociones y beneficios que permiten acceder a Disney+ con rebajas o incluso gratis por un tiempo:

Usuarios nuevos : 2 meses gratis al registrarse.

Tarjetas Visa : Classic y Gold → 2 meses gratis. Infinite → 3 meses gratis.

Claro TV o Claro móvil : primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo con 50% de descuento.

Meli+ : incluye Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional.

DirecTV (DGO Full): incluye Disney+ Premium gratuito con el paquete.

Todas las promociones requieren activación previa en la web o la app del proveedor, y están sujetas a disponibilidad.

Cuánto cuesta Disney+ en Argentina

Cómo cancelar tu suscripción a Disney+

Si contrataste Disney+ con facturación directa en la plataforma, podés dar de baja tu suscripción siguiendo estos pasos: