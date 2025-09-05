Precio de Disney+ en septiembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Argentina es uno de los países de la región con mayor penetración de plataformas de streaming, al punto de convertirse en parte de la rutina diaria de muchas familias. En este escenario, Disney+ se consolidó como una de las opciones más completas gracias a la fusión con Star+ en 2024.
El servicio combina producciones de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars con la programación deportiva de ESPN, incluyendo Copa Libertadores y ligas europeas. Con este mix de entretenimiento familiar y deportes, conocer los precios reales —y las formas de ahorrar en la suscripción— se volvió clave.
Disney+: planes disponibles en Argentina
|Plan
|Funciones principales
|Precio mensual (final)
|Precio mensual (sin impuestos)
|Precio anual (final)
|Precio anual (sin impuestos)
|Disney+ Estándar con anuncios
|Catálogo completo Disney+ y Star • ESPN/ESPN3 con publicidad • Audio 5.1 • Full HD • 2 dispositivos
|ARS 9.999
|ARS 8.263,64
|–
|–
|Miembro extra Estándar con anuncios
|Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil
|ARS 6.999
|ARS 5.784,30
|–
|–
|Disney+ Estándar
|Sin publicidad • ESPN/ESPN3 con anuncios • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos) • Audio 5.1 • Full HD • 2 dispositivos
|ARS 12.299
|ARS 10.164,46
|ARS 103.299
|ARS 85.371,07
|Miembro extra Estándar
|Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil
|ARS 7.399
|ARS 6.114,88
|–
|–
|Disney+ Premium
|Catálogo sin publicidad • Todos los canales básicos de ESPN • +500 eventos/mes • Audio Dolby Atmos • 4K UHD + HDR • 4 dispositivos • Descargas en 10 dispositivos (máx. 25 títulos)
|ARS 18.399
|ARS 15.205,79
|ARS 154.499
|ARS 127.685,12
|Miembro extra Premium
|Igual que el titular • 1 dispositivo • 1 perfil
|ARS 9.200
|ARS 7.603,31
|–
|–
Cómo obtener descuentos en Disney+
Existen promociones y beneficios que permiten acceder a Disney+ con rebajas o incluso gratis por un tiempo:
-
Usuarios nuevos: 2 meses gratis al registrarse.
-
Tarjetas Visa:
-
Classic y Gold → 2 meses gratis.
-
Infinite → 3 meses gratis.
-
-
Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo con 50% de descuento.
-
Meli+: incluye Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional.
-
DirecTV (DGO Full): incluye Disney+ Premium gratuito con el paquete.
Todas las promociones requieren activación previa en la web o la app del proveedor, y están sujetas a disponibilidad.
Cómo cancelar tu suscripción a Disney+
Si contrataste Disney+ con facturación directa en la plataforma, podés dar de baja tu suscripción siguiendo estos pasos:
-
Iniciá sesión en tu cuenta desde un navegador web o móvil.
-
Entrá a Perfil.
-
Seleccioná Cuenta.
-
En el apartado Suscripción, hacé clic en tu plan de Disney+.
-
Elegí la opción Cancelar suscripción.
-
Revisá las ofertas que puedan aparecer y tocá Continuar para cancelar.
-
En la página de recomendaciones de contenido, volvé a presionar Continuar para cancelar.