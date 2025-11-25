Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Sin River y con Boca: así son los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Este lunes se disputaron tres partidos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y los clasificados a la siguiente fase quedaron definidos casi en su totalidad. Después del agónico triunfo de Racing Club sobre River Plate en Avellaneda y las sorpresivas eliminaciones de Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe (que cayeron en condición de local ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata respectivamente), resta un solo duelo para conocer a los ocho equipos que competirán por un nuevo título del fútbol argentino.

Junto con la 'Academia', el 'Guapo' y el 'Tripero', los cuatro conjuntos restantes que obtuvieron su pase a cuartos son Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero. El próximo miércoles 26 a partir de las 21:30 horas Lanús, recientemente campeón de la Copa Sudamericana, recibirá a Tigre por el último lugar en esa instancia

Cuáles serán los cruces de cuartos de final del Clausura 2025

El primer encuentro será entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, dos cuadros de gran presente que vienen de dejar en el camino a Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield. El 'Xeneize', líder de la Zona A durante la fase regular, buscará el título con la tranquilidad de haber obtenido un cupo directo en la Copa Libertadores 2026 por tabla anual; por su parte, el 'Bicho' irá por la revancha de la final de Copa Argentina que perdió ante Independiente Rivadavia de Mendoza, con el objetivo de cerrar su buen año futbolístico con una consagración.

El ganador de este partido se medirá en semifinales contra el de Racing y Lanús o Tigre. La 'Academia' venció a River con un gol en el último minuto de Gastón Martirena y se impuso por 3 a 2 en el Cilindro de Avellaneda, mientras que el 'Granate' y el 'Matador' se enfrentarán recién el miércoles debido a que el elenco del sur del Gran Buenos Aires disputó la final de la Copa Sudamericana el sábado.

Del otro lado del cuadro, Estudiantes de La Plata visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero después de dar el gran batacazo de estos playoffs al vencer a Rosario Central por 1 a 0 en Arroyito. El 'Ferroviario' alcanzó esta instancia tras superar a San Lorenzo, en un encuentro cargado de polémicas en el que el árbitro Nazareno Arasa sancionó un discutido penal para los locales, además de expulsar a dos jugadores del 'Ciclón'.

Por último, Barracas Central logró ganarle a Deportivo Riesta en el Estadio Guillermo Laza con un tanto tardío de Nicolás Blandi en el alargue, y su próximo rival será Gimnasia y Esgrima La Plata, que también sorprendió y venció a Unión en Santa Fe por 2 a 1.

Cómo serán los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura 2025