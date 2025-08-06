Disney hizo un sorpresivo anuncio por los 20 años de Hannah Montana.

La nostalgia se apoderó de las redes tras el anuncio de Disney por el inminente 20° aniversario de Hannah Montana, la serie protagonizada por Miley Cyrus que marcó a toda una generación. A meses de que se cumplan dos décadas desde su estreno en marzo de 2006, la compañía sorprendió con un teaser que no tardó en volverse viral: una cámara se acerca lentamente a la emblemática peluca rubia con flequillo mientras suena “The Best of Both Worlds”, el tema de apertura de la serie. La imagen se funde con una leyenda que enloqueció a los fans: “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026”.

El adelanto llega poco después de que Miley Cyrus insinuara una posible celebración especial. En diálogo con el medio estadounidense Sirius XM, la cantante y actriz confesó: “Será el 20 aniversario de Hannah Montana en marzo y quiero diseñar algo muy especial para ello porque fue el inicio de todo. Sin Hannah, yo no sería yo”.

Aunque aún no hay detalles confirmados sobre si se tratará de una serie, especial o documental, Disney y Cyrus ya dejaron claro que el proyecto está en marcha. Así, se reaviva el fenómeno de Hannah Montana, esa historia que mostró a millones que era posible tener “lo mejor de los dos mundos”.

De qué trataba Hannah Montana

Hannah Montana fue una serie de Disney Channel que se emitió entre 2006 y 2011, protagonizada por Miley Cyrus. La historia seguía la vida de Miley Stewart, una adolescente común que llevaba una doble vida secreta como una famosa estrella del pop llamada Hannah Montana. Gracias a una peluca rubia y un cambio de vestuario, Miley lograba ocultar su identidad del mundo, permitiéndole vivir una vida “normal” junto a sus amigos y familia mientras, en secreto, llenaba estadios como cantante.

La trama giraba en torno al equilibrio entre estas dos vidas: los conflictos escolares, las amistades, los romances adolescentes y los dilemas de la fama. Su padre en la ficción, Robby Ray Stewart (interpretado por Billy Ray Cyrus, el padre real de Miley), era también su mánager y figura de apoyo. Personajes como Lilly (Emily Osment) y Oliver (Mitchel Musso) completaban el círculo cercano de la protagonista.

El elenco protagónico de Hannah Montana.

La serie se convirtió en un fenómeno global por su combinación de humor, música original y mensajes sobre la identidad, la familia y la autenticidad. Además, catapultó la carrera de Miley Cyrus y marcó profundamente la cultura pop de los 2000, siendo una de las producciones más exitosas de la historia de Disney Channel.