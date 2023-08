Tuvo un éxito arrasador en Hannah Montana y terminó arrestado por robar papas fritas ebrio

Uno de los actores más famosos de la recordada ficción adolescente se convirtió en el protagonista de una desgraciada situación que terminó con la Policía involucrada.

Mitchel Musso, un actor que se hizo un lugar en Hollywood gracias a su participación en Hannah Montana, recordada serie adolescente protagonizada por Miley Cirus, reapareció ante la mirada pública como protagonista de un robo que terminó con la Policía involucrada.

El pasado sábado 26 de agosto la policía de Rockwall (Texas) respondió a un aviso en un hotel en el que acusaban a Musso de haber robado una bolsa de papas fritas. Según el departamento de policía, cuando el personal le exigió que pagara por ello, Musso supuestamente "se volvió verbalmente agresivo" y terminó marchándose del lugar. Ese fue el desencadenante para que los efectivos saliesen en la búsqueda del actor que encarnó a Olivier en la ficción de Disney Channel.

Tras dirigirse al hotel, la policía encontró a Musso a la salida del establecimiento y ebrio por los efectos del alcohol en su cuerpo. Las autoridades descubrieron entonces que Musso tenía también varias multas de tráfico pendientes de pago, por lo que le arrestaron. El artista de 32 años se enfrenta a cargos por intoxicación pública, robo por valor de menos de 100 dólares, falta de pago de multas, no mostrar su permiso de conducir y falta a una comparecencia. Pese a ello TMZ afirmó que, tras unas horas detenido, finalmente fue liberado tras pagar una fianza de 1.000 dólares.

Musso participó en 89 episodios de Hannah Montana y retomó su rol en el año 2009 en Hannah Montana: La película. Además, el actor también protagonizó la ficción Par de reyes, producción de DisneyXD que se emitió entre 2010 y 2013. Asimismo, entre 2007 y 2014 puso voz a Jeremy en la serie de animación Phineas y Ferb, papel que también encamo en los largometrajes derivados. Su último proyecto como actor data de 2021, cuando participó en un episodio de una serie titulada The Rise.

Con información de Europa Press.

