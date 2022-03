Miley Cyrus quedó fascinada con el público argentino y prometió volver

Miley Cyrus fue furor en el festival Lollapalooza 2022: Argentina le gustó tanto que estrenó una canción nueva y prometió volver.

Miley Cyrus fue, sin dudas, la estrella de la noche del primer día del Lollapalooza Argentina. De todos los artistas, fue la que más público convocó y, por la manera en la que su nombre resonó en las redes horas después del show, su performance dejó plasmado todo el rock y pasión que lleva encima. Sorprendida por la euforia característica del público argentino, Miley hizo una promesa antes de irse: va a volver al país cuanto antes.

La última vez que había pisado el territorio argentino fue en 2014 en el marco de su gira Bangerz Tour y la primera de todas fue en 2011, cuando llenó el Estadio River Plate por completo. Ahora, muchos años después y tras tercer recital en Argentina, Miley consiguió demostrarles a todos los que no estaban al tanto de su talla musical y su faceta rockera que nunca fue “la cantante pop alocada que solamente sabe twerkear y sacar la lengua” que tantos creyeron que era.

Miley Cyrus en el Lollapalooza Argentina 2022.

Hubo varios momentos icónicos de la noche: Miley agarrando una bandera LGBTIQ+, Miley agarrando un cartel que decía ‘I’d quit dick for Miley’ y hasta una Miley tomándose unos minutos para pedir la paz en Ucrania. Antes de cantar Nothing Breaks Like a Heart (en castellano, ‘Nada se rompe como un corazón’), expresó: “Me rompe el corazón lo que ocurre en Ucrania. Quiero incentivar a todos a luchar por lo que quieren, pero desde el entendimiento y la compasión. Nunca ejerzan violencia, siempre hay una manera correcta de luchar desde el amor y la paz”.

Vestida con un enterizo negro de cuero y unas gafas futuristas, Cyrus salió al escenario y cantó sus temas más esperados, como We Can’t Stop, WTF Do I Know, 23, Plastic Hearts y Heart of Glass, su famoso cover de Blondie. Para los que la siguen desde que era una adolescente en Hannah Montana, también tocó 7 Things y The Climb, dos clásicos que generaron furor, gritos y llanto entre sus fanáticos más viejos.

Además, le dio el lujo a su público argentino de escuchar una canción que nunca antes había estrenado, ya que fue “un público especial” para tocarlo, según sus palabras. Y antes de irse, expresó, eufórica y sincera: “Este show fue jodidamente divertido. Me van a ver de nuevo”.

Miley Cyrus en el Lollapalooza Argentina 2022.

La llegada de Miley Cyrus a la Argentina: abrazos, fotos y mucha calidez

Al llegar al país el pasado viernes 18 de marzo, Miley fue recibida por una larga fila de fanáticos que la estaban esperando desde hacía horas en el aeropuerto de Ezeiza y en la puerta del Hotel Faena, lugar en donde se hospedó. Para todos, se tomó el tiempo de acercarse, hablarles muy de cerca y sin guardias de seguridad en el medio, firmar autógrafos y sacarse fotos. Al despedirlos, publicó fotos y videos de toda la vereda colapsada por la presencia de sus fans. Debajo, escribió: “I love you, Argentina. I need you”.