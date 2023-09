La revelación de Miley Cyrus que complica a Netflix: "Esposada a una cama"

La cantante se animó a contar la traumática experiencia que vivió durante la filmación de la serie Black Mirror.

Miley Cyrus participó en el capítulo 5x03 de Black Mirror dando vida a Ashley O, una exitosa cantante sobreexpuesta y sobreexplotada. Pero aunque ya pasaron cuatro años desde el lanzamiento del episodio, recientemente la estrella confesó que el rodaje de la serie de Netflix fue uno de los momentos más duros de su vida.

Cyrus está compartiendo en TikTok varios videos para promocionar el single Used to Be Young y en uno de ellos relató su traumática experiencia como parte del reparto de la aclamada serie de ciencia ficción. "Estaba filmando Black Mirror y, mientras estaba alli, tuvieron lugar los incendios en Malibú. Estaba en Sudáfrica, pero el episodio se desarrollaba en Malibú, así que fue un viaje real. Dos o tres años después de que esto sucediera, no lo entendía, pero tuve un ataque de ansiedad con una visión en la que estaba atada a una camilla", contó.

"Tenía estos sueños cada vez que iba a actuar, y pensaba que era solo una visión por la ansiedad que no tenía sentido. Pero en realidad, mientras mi casa ardía, me ataron a una camilla con las manos esposadas a una cama. Me enteré de que mi casa se había quemado hasta los cimientos, y esto ocurrió al siguiente día de rodaje. El show debe continuar", rememoró sobre la grabación.

"Una adolescente solitaria se obsesiona con una muñeca robot basado en su ídolo del pop, Ashley O, justo cuando la vida real de Ashley comienza a desmoronarse", reza la sinopsis del capitulo 5x03 de Black Mirror, titulado Rachel, Jack and Ashley Too. Anne Sewitsky es la directora de la entrega, que cuenta con un guion escrito por Charlie Brooker. Además, el reparto tambien incluye a Angourie Rice, Madison Davenport, Susan Pourfar, Marc Menchaca y Jerah Milligan, entre otros actores.

Con información de Europa Press.

Cuál es el elemento que conecta a todas las temporadas de Black Mirror

La canción Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) de Imma Thomas apareció por primera vez en el capitulo 1x02, que gira en tomo a una sociedad obsesionada con la realidad virtual donde las personas pedalean en bicicletas estáticas para ganar puntos. Estos puntos les permiten comprar productos y con 15 millones de puntos se les permite participar en un concurso de talentos. Si todo va bien, pueden ganar el concurso y dejar atrás sus trabajos aburridos para finalmente perseguir sus sueños y tener una vida mejor.

"Elegí la canción porque tenía el sonido de un clásico inquietante y atemporal, pero no seria familiar para la mayoría de los espectadores... La idea era que el personaje de Abi cantara una canción de gran belleza', contó el creador, Charlie Brooker, a The Wrap. Posteriormente, la canción también sonó en los capítulos 2x04, cuando Beth (Janet Montgomery) canta la canción en un karaoke y se la dedica a su novio; 3x05, cuando un miembro del ejército canta la canción en tono amenazante para intimidar a su sospechoso; 4x03, episodio en el que una pareja atropella a un ciclista mientras el tema suena en su coche; y 5x03, que muestra cómo la canción se extrae quirúrgicamente del cerebro de una popular estrella del pop para distribuirla en masa y sacar beneficios.