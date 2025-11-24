Dillom cuestionó las críticas desmedida contra Lali.

Dillom le brindó este domingo 23 de noviembre una entrevista a Iván Schargrodsky en On The Record, el segmento que este último tiene en Cenital. Allí habló respecto a diferentes temáticas, desde sus inicios en la música hasta sus futuros proyectos, pasando también por las amistades que supo tejer en su carrera.

Lali es una de las más acérrimas, razón por la cual el periodista le consultó por los ataques que esta última recibe asiduamente por su posicionamiento político. Un asedio que no solo proviene de una masa incógnita en las redes sociales, sino también desde las altas cúpulas del poder.

¿Qué dijo Dillom de Lali?

Dillom junto a Lali.

"Con ella hoy en día tenemos un vínculo muy cercano, somos muy amigos, nos queremos un montón. En parte fue consecuencia de todo esto que transitamos juntos. Ella se llevó la peor parte, no te voy a mentir", mencionó primeramente cuando Schargrodsky le consultó por los ataques a Lali.

"A vos también te dieron", le deslizó el periodista, a lo cual el músico le respondió: "Sí, a mi también, pero ella tiene el agravante de ser mujer, entonces cobra el doble y por cosas que no debería cobrar tampoco, porque no vienen al caso". Luego, recordó: "Empezamos a tener buena onda porque ella en alguna entrevista había nombrado que le gustaba mi música, yo dije 'uy, que buena onda' y empezamos a hablar. Nos conocimos, pegamos buena onda, esto hace ya hace un par de años. Ella es una persona espectacular, de primera, cada persona que la conoce lo sabe. A mí me ha demostrado ser una persona de primera, fiel, de fierro".

Volviendo al tema del asedio sufrido, señaló: "Cada vez que ella recibía algunos de estos ataques, me daba bronca primero como persona cercana a ella, y segundo como si hubiese pasado con cualquier artista, porque es algo que no corresponde. Cualquier artista, me caiga bien o mal, lo hubiera saltado a defender igual. No es algo que corresponda ese ataque, esa opresión, de una fuerza más grande hacia una más pequeña. Y no hablo de altura, hablo de poder".

"Ella tuvo mucha valentía, mucho coraje de pisar el acelerador y no dejarse callar, no dejarse amedrentar con todas las cosas que le han dicho. La admiro un montón por eso y hemos ganado mucha cercanía en ese sentido porque un poco nos bancamos los dos, compartimos valores", concluyó.