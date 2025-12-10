La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en noviembre y fue del 2,4%

La suba de precios en noviembre volvió a mostrar que el alivio inflacionario está lejos de sentirse en la Ciudad de Buenos Aires. El Índice de Precios al Consumidor porteño marcó un 2,4% mensual, con fuertes incrementos en vivienda, alimentos y transporte.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles fue nuevamente uno de los principales motores de la inflación porteña. Subió 2,5%, y por sí solo aportó 0,49 puntos al incremento mensual del IPC.

Detrás del aumento están:

Alzas en gastos comunes y alquileres, que siguen presionando sobre los hogares.

Nuevas actualizaciones en tarifas de electricidad y gas, que se suman a los incrementos ya acumulados durante el año.

Con un mercado inmobiliario tensionado y servicios cada vez más caros, el peso del rubro vivienda sigue siendo uno de los mayores factores de deterioro del ingreso real.

Los alimentos no dan tregua: aumentaron 2,2%, con subas fuertes en carnes y frutas

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 2,2%, contribuyendo casi 0,4 puntos al índice general. Las subas más importantes se observaron en:

Carnes y derivados: +4,5%

Frutas: +6,8%

Pan y cereales: +2%

Aunque las verduras cayeron 5,1%, no alcanzaron para compensar los aumentos del resto de los productos básicos de consumo.

Transporte y turismo siguieron empujando los precios

El rubro Transporte aumentó 2,9%, empujado por subas en combustibles, lubricantes y automóviles. Solo la baja en los pasajes aéreos impidió que el incremento fuera aún mayor.

En paralelo, Restaurantes y hoteles trepó 2,7%, reflejo de los aumentos en comidas fuera del hogar, mientras que Recreación y cultura saltó 4% por los ajustes en paquetes turísticos y servicios recreativos. En un mes donde muchos comienzan a planificar vacaciones, los aumentos en turismo estacional agregaron presión sobre el índice general.

Bienes versus servicios: la brecha que anticipa más aumentos

El comportamiento del índice muestra una diferencia preocupante:

-Bienes: 2,3%

-Servicios: 2,5%

Los servicios no solo aumentan más, sino que además acumulan un crecimiento del 32,4% en el año, muy por encima del 22% de los bienes.

Entre los servicios que más aumentaron se destacan:

Restaurantes y casas de comida

Alquileres

Expensas

Medicina prepaga

Cuotas de establecimientos educativos

Prepagas

Cuotas escolares

Tarifas de electricidad y gas

A esto se sumaron los aumentos en los estacionales, que crecieron 0,9%, con fruta y turismo encabezando las subas.

A pesar de que la variación interanual bajó a 32,6%, el dato de noviembre muestra que la Ciudad sigue lejos de un sendero de estabilidad. Con alimentos, vivienda y transporte liderando los aumentos, la canasta básica porteña continúa encareciéndose mes a mes.