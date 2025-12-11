¿Cuánto debe pagarle River a Estudiantes por Santiago Ascacíbar?

Gallardo lo eligió cómo el reemplazante de Enzo Pérez

Una de las posiciones que River Plate tiene como prioridad reforzar en el mercado de pases es la del volante central y es por ello que Marcelo Gallardo dejó trascender varios nombres que le interesan, pero hay uno que dispone de un gran énfasis por la calidad de su juego. Ese es Santiago Ascacibar que se encuentra a días de jugar una final con Estudiantes de La Plata, que le colocó un precio a la ficha en caso de que desde el "Millonario" tengan la intención de avanzar de manera formal.

Lo primero a mencionar es que este interés es totalmente independiente de lo que suceda con la contratación de Fausto Vera. De hecho, es muy probable que en las próximas horas se lo anuncie como nuevo jugador debido a que se está por alcanzar un acuerdo con Atlético Mineiro de sacarlo a préstamo por un año con un cargo de 2 millones de dólares, además de una opción de compra de 3 millones. La intención del cuerpo técnico del "Muñeco" es sumar dos volantes centrales para darle una renovación absoluta al mediocampo.

El volante dio varias señales de que le gustaría ponerse la camiseta de River

Mientras que Ascacibar es el gran candidato para ocupar el lugar que quedó vacante después de que se tomara la decisión de renovarle el contrato a Enzo Pérez, pero no será para nada fácil sacarlo de Estudiantes. Esto es producto de que su pase tiene un valor estimado de 6 millones de dólares que deberán abonarse libre de impuestos y luego sumar el salario que percibe. Sin embargo, el principal obstáculo a superar es uno que se vincula con la final que se va a disputar en la provincia de Santiago de Estero.

De acuerdo con determinados comentarios, el Pincha se desprendería de la ficha del volante en caso de que no se consagre campeón y no forme parte de la próxima edición de la Copa Libertadores, debido a que en la tabla anual quedó lejos de la zona de acceso a las copas. Caso contrario, se buscará retenerla porque entienden que es un jugador fundamental para el armado del once titular y se optará por conseguir dinero con la salida de otros nombres, además de ciertos contratos que no se renovarán cuando diciembre llegue a su fin.

Otra particularidad es que Boca también se encuentra interesado en Ascacibar, debido a que Juan Román Riquelme pretende sumarlo. “Tuve una charla pero uno elige estar donde estoy ahora. Fue un acercamiento pero nada concreto”, mencionó en ese momento. En febrero de este año dijo que Fernando Gago se contactó, pero eligió quedarse: “Estudiantes tiene un montón de cosas que a mí me llenan desde otros aspectos. Sonó algo, pero no hubo nada formal”, expresó el jugador hace un tiempo en donde rechazó cualquier posibilidad de traspaso. Una señal que River debe aprovechar de gran manera si quiere quedarse con uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

Pero, esa no es la única señal que el volante entregó porque en agosto respondió sobre cuál sería el equipo que mejor se adaptaría su juego y desarrolló una interesante respuesta. "Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. En River, hoy por hoy, conozco a Enzo Pérez, así que estaría más adaptado al medio. Y Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores", expresó en ESPN.