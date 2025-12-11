Elvira Concheiro, funcionaria de la Secretaría de Mujeres de México, sobre cómo lograron reducir los femicidios: "Fue multilateral"

Recientemente El Destape estrenó “Basadas en Hechos Reales”, una propuesta que combina periodismo, análisis y una mirada feminista para desarmar los discursos que hoy moldean el clima social. Es un programa conducido por Noelia Barral Grigera, quien se encuentra acompañada por una mesa de debate que integran Danila Saiegh, Carla Pelliza, Candelaria Botto, Agustina Arredondo y Antonella Bartolozzi.

En el marco de una nueva edición, compartieron un diálogo con la Subsecretaria de Igualdad Sustantiva de México Elvira Concheiro para entender cómo se logró bajar la tasa de femicidios en su país y cómo enfrentan a diario la impunidad judicial y las reacciones conservadoras que, afortunadamente, aún no logran frenar la adopción de políticas que benefician a millones de mujeres.

Cómo logró México bajar la tasa de femicidios

En diálogo con El Destape, Concheiro contó que con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México, la agenda de género dejó de ser un capítulo más en la gestión para convertirse en una política de Estado transversal con mayor protagonismo en las decisiones. La centralidad del tema en México “no es simbólica, sino concreta”, dijo Concheiro y explicó que queda en evidencia a la hora de ver los presupuestos, las reformas estructurales y la estrategia multilateral que se impulsa para enfrentar la violencia.

Durante décadas, México apostó a la receta punitivista más común: más policías, más castigo, más leyes. “Ese enfoque no bajó los feminicidios”, expresó Concheiro y explicó que tampoco hay "una varita mágica". "Este gobierno tiene la convicción de que la violencia que se desató durante las décadas neoliberales en nuestro país tiene que ser atacada de una manera multilateral, desde muchos aspectos", agregó la subsecretaria sobre la visión más integral que tiene el gobierno mexicano a la hora de abordar la problemática.

La impunidad, uno de los principales factores en contra

Según la subsecretaria de Igualdad mexicana tanto en su país como en gran parte de la región las mujeres denuncian, pero no son escuchadas. En diálogo con la mesa de Basadas, Concheiro identificó dos puntas para pensar cómo se abordó en la administración pública este factor central a la hora de planificar la política con mirada de género.

Por un lado, la reforma del Poder Judicial, que buscó desmontar un sistema “corrompido y sin interés en los temas de género”. “Estamos construyendo un nuevo poder”, contó Cocheiro y explicó que ahora en México, por primera vez, jueces y magistrados fueron electos por el voto.

Y por otra parte, el desafío constante frente al eslabón más débil del Poder Judicial, donde persisten aún las más profundas resistencias: los fiscales. “Si a una mujer la manosean en el transporte público y quiere denunciar, muchas veces no le creen”, dijo Concheiro y argumentó que deben mejorar esas condiciones: "Tenemos que hacerlo múltiple. Siempre hay que insistir hasta el final".

La reacción pública a la mirada de género

Otra de las cuestiones que la mesa abordó junto a la subsecretaria de Igualdad de México fue cómo reaccionó la población ante la implementación de políticas feministas. Es sabido que mientras en Argentina se desmantela todo lo que tenga que ver con género y diversidad sexual, en México se vive lo contrario.

La imagen positiva de Sheinbaum ostenta un 80% y más de la mitad de su apoyo proviene de mujeres. Y no es casual, porque los programas sociales están direccionados a aliviar la carga de las tareas históricamente asumidas por ellas. Concheiro dice que el feminismo creció exponencialmente entre las jóvenes, que "abrazaron esta lucha por su situación de miedo, ante el acoso, las violencias".

También compararon los climas de Argentina y de México alrededor de los intentos de fragmentación al feminismo desde lógicas neoliberales, con múltiples microorganizaciones y disputas internas. Pese a ello, siempre las grandes causas mantienen un fuerte poder de cohesión.

Ante la pregunta de la mesa sobre si existe el backlash masculino, Concheiro admitió: "Sí, claro". "Hoy contamos con un apoyo enorme que fortalece el proceso”, dijo la subsecretaria, pero coincidió en que el repetido “es tiempo de mujeres” a veces puede provocar rechazo en los sectores que históricamente fueron integrados mayoritariamente por varones.