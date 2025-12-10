Independiente va por un goleador: Quinteros pidió un refuerzo que su club pagó 10 millones de dólares

Independiente apunta a un goleador en este mercado de pases, a pedido de Gustavo Quinteros y por quien su club pagó 10 millones de dólares.

Independiente comenzó a mover el mercado de pases y el nombre que encabezó la lista de pedidos de Gustavo Quinteros es el de Nicolás Ibáñez, delantero de Tigres por quien el club mexicano invirtió 10 millones de dólares. El interés se da mientras la dirigencia del "Rojo" empieza a delinear el plantel para el 2026 y evalúa opciones viables dentro de un presupuesto limitado.

Con la posibilidad todavía latente de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana y con cambios en la secretaría técnica, Independiente piensa en dar en un salto de calidad ofensivo. En ese escenario, según informó TyC Sports, Quinteros dejó en claro que su prioridad es un goleador probado, con experiencia y capacidad inmediata de resolución. Y el primero en su lista es Ibáñez, con pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata y Comunicaciones en el fútbol argentino.

El centrodelantero de 31 años es un nombre que genera consenso interno. Tiene recorrido, números sólidos y un perfil de área que el equipo no posee más allá de Gabriel Ávalos. Por eso, los directivos ya analizan la posibilidad de avanzar por él, aunque la operación no asoma sencilla desde lo económico.

Independiente va por Nicolás Ibáñez: contrato, salario y priorización de ventas

Aunque el nombre entusiasma, en el club de Avellaneda entienden que la operación es compleja. Ibáñez tiene contrato vigente por un año más en Tigres y un salario alto para los estándares del fútbol argentino. Desde el lado del jugador, un regreso al país no está descartado debido a que fue resistido la última temporada por los hicnhas, pero implicaría una renegociación fuerte.

Para Independiente, el camino previo es claro: necesita cerrar ventas que permitan generar ingresos frescos. Solo después podría intentar un avance formal por Ibáñez, cuya llegada se imagina como una apuesta estratégica más que como una operación inmediata.

Quién es Nicolás Ibáñez y por qué interesa en Independiente

Se trata de un delantero con pasado en el fútbol argentino, pero que consolidó su carrera en México, donde se convirtió en una pieza de peso en clubes como Atlético San Luis y Pachuca. Sus números explican el interés:

134 goles en 372 partidos como profesional.

como profesional. Campeón en México.

Goleador constante durante varios torneos.

Su presente en Tigres también es relevante. Llegó como una apuesta fuerte: el club pagó alrededor de 10 millones de dólares por su ficha, una inversión que marca el valor que tiene en el mercado. Esa cifra, aunque hoy no sería un monto de negociación directa, sí refleja por qué su salida no será sencilla.

Otras alternativas en carpeta: el caso de Alexis Cuello

La situación del ataque obliga a buscar refuerzos ya que Ávalos, el único centrodelantero natural, podría emigrar en el próximo mercado. En paralelo al nombre de Ibáñez, Independiente también sigue de cerca a Cuello, delantero de San Lorenzo que aparece como opción más accesible.

En 2026 convirtió seis goles en 37 partidos y su vínculo con la dirigencia azulgrana está desgastado debido a una deuda salarial que derivó incluso en una intimación formal del futbolista al club. Aunque Cuello no tiene el recorrido ni los números de Ibáñez, su situación contractual lo hace un objetivo que podría activarse sin tanta ingeniería financiera. La idea del Rojo es tener al menos dos alternativas claras en el mercado para no quedar atado a una negociación.