Quién es Willy Bronca, el artista elegido por María Becerra para abrir sus shows en River

Willy Bronca será telonero de María Becerra.

María Becerra se prepara para lo que serán una serie de presentaciones históricas en el estadio de River, donde estará presente el próximo 12 y 13 de diciembre. Para estos conciertos, donde se espera una gran puesta en escena y sus grandes éxitos, "La nena de Argentina" eligió a un multifacético artista para abrir sus shows: se trata del cantante peruano Willy Bronca, un artista en pleno crecimiento musical, que dirá presente en este gran escenario.

La cantante nacida en Quilmes vive a sus 25 años el mejor momento de su carrera, en donde disfruta del calor de su público, que la volverá a ver en el Monumental, que copó por primera vez en marzo de 2024. En sus próximos dos shows ya está confirmado por la propia cantante que estará "casi tres horas" al frente del escenario a "puro servir y servir", como le respondió a un fan en sus redes sociales. Pero antes será turno de escuchar a sus teloneros, entre los que estará Willy Bronca.

La historia y crecimiento Willy Bronca

Willy nació en Perú y a los tres meses de vida, su familia volvió a Argentina: su papá es nacido en territorio inca; y su mamá es argentina descendiente de alemanes. Toda esta mezcla lo llevó a ser un artista de varias influencias. En su casa, además de rock nacional, su madre escuchaba Evanescence, salsa y música celta. Y sus dos primeros discos fueron de Mambrú y Chayanne. En diálogo con El Destape, dijo meses atrás que su padrastro le regaló "un CD de rap cubano, mientras en la escuela tocaba temas de rock nacional por su profesor de música.

Willy Bronca rapea, tira líricas y toca la batería.

Comenzó trabajando en subtes y colectivos, donde rapeaba. Y poco a poco fue creciendo y dándose a conocer con una particularidad muy distintiva: la de que mientras rapea puede tocar la batería. Ese doble rol sobre el escenario es también uno de los elementos que reafirma su singularidad. Sus fraseos vertiginosos, cargados de líricas sociales, conviven con una formación musical sólida -de conservatorio- y una sensibilidad popular que le permite fusionar rap con jazz, funk, soul y folklore latinoamericano.

En muy poco tiempo, logró ganarse la atención de figuras que rara vez confluyen alrededor de un mismo artista. Compartió escenario con Divididos, Bersuit y Manu Chao, entre otros proyectos consagrados. Fue invitado por León Gieco a grabar una nueva versión de “La Marcha de la Bronca” y su talento llegó incluso a oídos de Rosalía, quien lo vio en vivo durante el último show de Cindy Cats. Además, trabaja actualmente en su tercer disco, producido por Catriel Ciavarella (baterista de Divididos) y Juano Sarda.

