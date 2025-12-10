NosVemosCuandoTenga16: Comienza la prohibición de redes sociales a adolescentes en Australia

FOTO DE ARCHIVO: Annie Wang, de 14 años, posa después de una entrevista en la que se habla de la prohibición de las redes sociales en Australia para los usuarios menores de 16 años, que entrará en vigor el 10 de diciembre, en Sídney

Australia se convirtió el miércoles en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años, bloqueando el acceso en una medida bien recibida por muchos padres y defensores de los niños, pero criticada por las principales empresas de tecnología y defensores de la libertad de expresión.

A partir de la medianoche, diez de las plataformas más grandes -incluidas TikTok, YouTube de Alphabet y Facebook e Instagram de Meta- recibieron la orden de bloquear a los niños o enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses) según la nueva ley, que está siendo seguida de cerca por los reguladores de todo el mundo.

El primer ministro Anthony Albanese lo calificó como "un día de orgullo" para las familias y presentó la ley como prueba de que las autoridades pueden frenar los daños en línea que han superado a las salvaguardas tradicionales.

"Esto marcará una enorme diferencia. Es uno de los mayores cambios sociales y culturales que ha enfrentado nuestra nación", dijo Albanese en una conferencia de prensa el miércoles. "Es una reforma profunda que seguirá resonando en todo el mundo".

LEAN UN LIBRO, DICE PRIMER MINISTRO A JÓVENES

En un mensaje grabado en video, Albanese instó a los niños a "comenzar un nuevo deporte, tocar un nuevo instrumento o leer ese libro que ha estado en su estante durante algún tiempo", antes de que comiencen las vacaciones escolares del verano austral en Australia a finales de este mes.

Algunos de los que tenían menos de 16 años estaban ansiosos por la adaptación a la vida sin redes sociales, pero otros estaban menos preocupados.

"La verdad es que no me emociona tanto", dijo Claire Ni, de 14 años. "Soy más bien neutral".

Luna Dizon, de 15 años, dijo que todavía tenía acceso a sus cuentas de TikTok, Instagram y Snapchat, pero que le preocupaba el "choque cultural" una vez que la prohibición entre en vigor por completo.

"Creo que con el tiempo, sin (las redes sociales), aprenderemos a adaptarnos", añadió.

Si bien el Gobierno dijo que la prohibición no sería perfecta en su funcionamiento, alrededor de 200.000 cuentas fueron desactivadas el miércoles solo en TikTok, y "cientos de miles" más serán bloqueadas en los próximos días.

Muchos del millón de niños que se estima que se verán afectados por la legislación también publicaron mensajes de despedida en las redes sociales.

"No más redes sociales (...) no más contacto con el resto del mundo", escribió un adolescente en TikTok. "#NosVemosCuandoTenga16", dijo otro.

Otros afirmaron que aprenderían cómo eludir la prohibición.

"Es simplemente inútil. Simplemente vamos a crear nuevas formas de acceder a estas plataformas, así que, ¿de qué sirve?", dijo Claire Ni, de 14 años.

El lanzamiento culmina un año de debate sobre si algún país podría prácticamente impedir que los niños usen plataformas integradas en la vida diaria, y comienza una prueba en vivo para los Gobiernos frustrados porque las empresas de redes sociales han sido lentas en implementar medidas de prevención de daños.

"Me alegra que quieran proteger a los niños y me alegra que tengamos la oportunidad de ver cómo lo hacen y ver si podemos aprender de ellos", dijo la legisladora de la Unión Europea Christel Schaldemose, quien quiere ver un mayor cuidado para los menores del bloque.

Con información de Reuters