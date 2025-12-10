La receta de la rosca casera de frutos rojos, una opción distinta para la mesa navideña.

La mesa de Navidad suele estar llena de clásicos, pero cada vez más familias buscan sumar propuestas frescas, livianas y fáciles de preparar. En ese camino, la rosca casera de frutos rojos aparece como una alternativa deliciosa. Además, se hace con ingredientes simples y es ideal tanto para la merienda previa a los festejos como para acompañar el brindis.

A diferencia de las roscas tradicionales, esta receta no lleva crema pastelera ni requiere largos tiempos de levado, lo que la convierte en una opción accesible para cualquiera que quiera sorprender sin complicarse. Solo necesitás un bowl, un molde de rosca y una hora de cocina.

La receta de la rosca casera de frutos rojos para Navidad

Ingredientes

3 huevos

½ taza de azúcar

½ taza de leche

¼ taza de aceite de girasol

2 tazas de harina leudante

1 taza de frutos rojos congelados

Para decorar:

¼ taza de frutos rojos triturados

1 cucharada de azúcar impalpable

Frutos rojos extra a gusto

Preparación paso a paso

1. Batir los huevos con el azúcar

En un bowl amplio, batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara. Este paso le da aire y suavidad a la rosca.

2. Incorporar los ingredientes líquidos

Sumá la leche y el aceite de girasol. Revolvé hasta integrar por completo.

3. Agregar la harina

Tamizá la harina leudante para evitar grumos y agregala de a poco, con movimientos suaves y envolventes. La idea es mantener la preparación aireada.

4. Sumar los frutos rojos

Añadí la taza de frutos rojos congelados directamente del freezer. Mezclá lo justo para distribuirlos sin teñir completamente la masa.

5. Llevar al molde

Enmantecá y enhariná un molde de rosca. Volcá la preparación y emparejá la superficie con una espátula.

6. Hornear

Cociná en horno medio (180°C) durante unos 40 minutos. Sabés que está lista cuando insertás un palillo y sale seco. Retirá y dejá enfriar por completo.

7. Decorar

Mezclá los frutos rojos triturados con el azúcar impalpable para formar un glaseado rústico. Cubrí la rosca fría y terminá con algunos frutos frescos o congelados encima.