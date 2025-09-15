Cómo conseguir entradas más baratas para María Becerra y Dua Lipa en River.

Desde este lunes 15 de septiembre y hasta el viernes 19 inclusive se estará realizando el DF Concert Week un programa de descuentos y beneficios imperdibles para los fanáticos de los recitales. Durante cinco días, todas las personas podrán adquirir a experiencias únicas y promociones especiales en shows de Imagine Dragons, Linkin Park, Maria Becerra, Danny Ocean, Lasso, Lola Indigo e incluso en shows agotados.

El Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas. A lo largo de esta semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment, así como también la metodología para acceder a las experiencias o tickets. Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales. Además, los descuentos son acumulables con la financiación en cuotas de cada show en el caso que corresponda.

Este lunes DF Entertainment anunció un 15% OFF en las entradas del sector campo para el show de María Becerra en River el próximo 13 de diciembre. Este descuento también se aplica a los conciertos de Danny Ocean en el Movistar Arena el 28 de septiembre, de Lasso el 16 de diciembre en el Gran Rex y de David Garret el 28 de noviembre también en el Rex.

Por otro lado, el recital de Weezer en el Movistar Arena tiene un descuento del 40%, para lo que será su primer show en Argentina el 5 de noviembre. En lo que respecta a Dua Lipa en River el 8 de noviembre, Linkin Park en Parque de la Ciudad el 31 de octubre e Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro el 23 de octubre, habrá un "precio especial" que puede ser chequeado a través del Linktr.ee de DF.