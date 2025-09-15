Llega el Concert Week: qué es y cómo conseguir descuentos para entradas de los mejores recitales

Llega el Concert Week.

Se acerca la semana más esperada por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week regresa con beneficios imperdibles para los shows de tus artistas favoritos. Durante cinco días, los seguidores podrán acceder a experiencias únicas y promociones especiales en conciertos de Imagine Dragons, Linkin Park, María Becerra, Danny Ocean, Lasso, Lola Indigo e incluso beneficios sorpresa de shows imperdibles y agotados.

No se trata de la primera edición y es el momento ideal para todas aquellas personas que se quedaron afuera de preventas y ventas generales de entradas. Por ejemplo, una infinidad de fanáticos de Oasis y de María Becerra que no consiguieron tickets para los estadios River Plate. Es una posibilidad realmente única que es necesario intentar aprovechar ya que la vida es una sola y no siempre existen las segundas oportunidades.

Qué es el Concert Week y cuándo es

Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas.

Se trata de una semana que ofrece descuentos, la posibilidad de conseguir remanentes de entradas para concierto agotados, sino también merchandising, acceso a pruebas de sonido y hasta Meet and greet.

El Concert Week se extiende del 15 al 19 de septiembre.

Cómo enterarse y acceder a los beneficios del Concert Week

Concert Week ofrece beneficios especiales en recitales.

Cada día de la semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment (@dfallaccess), así como también la metodología para acceder a las experiencias, tickets u oportunidades especiales. Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales.

Con esta nueva edición, DF Concert Week consolida un puente directo entre fans y artistas, reafirmando el compromiso de DF Entertainment de crear experiencias memorables que trascienden el show en vivo. Una invitación a celebrar la música de una forma diferente: más cerca, más especial, más inolvidable. Hay que destacar que es una oportunidad que es menester no desaprovechar para los fanáticos de la música. A través de un video adelanto, la empresa incluyó a Oasis, María Becerra, Imagine Dragos, Linkin Park y Guns N Roses. Sin embargo, habrá que esperar que sea la Concert Week para conocer qué beneficios beneficios habrá para cada show. Perdérselo no es una opción, así que hay que ver lo que ofrece.