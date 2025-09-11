Entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025: precios y fechas de cuándo tocan

Erreway en la actualidad.

La exitosa banda de la tira juvenil Rebelde Way vuelve a los escenarios. Se trata de Erreway, que se presentará en una serie de shows en el Movistar Arena, para hacer delirar a sus fanáticos con lo mejor de su música, que revivirán sus canciones junto a los fanáticos que crecieron con ellos. Sin la actriz Luisana Lopilato, estarán presentes Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, tres de los protagonistas de la tira.

Erreway ha vendido más de 2 millones de álbumes, discos, DVDs, consiguiendo reiteradas ocasiones múltiples discos de oro y platino, convirtiéndose en uno de los grupos con mayores ventas en la historia de la música de habla hispana. Ahora vuelven con todo para emocionar a sus fanáticos, que cantarán a morir todos sus temas y estarán presentes para acompañar a estos talentosos artistas.

En qué fechas toca y dónde comprar entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025

La banda Erreway toca en el Movistar Arena el 16, 17, 23, 24 y 29 de septiembre de 2025 .

. Las entradas se pueden comprar en la página oficial de Movistar Arena.

Precios de entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025

Campo sentado : desde $90.000 hasta $120.000

: desde $90.000 hasta $120.000 Platea baja : desde $80.000 hasta $100.000

: desde $80.000 hasta $100.000 Platea alta: $60.000

Historia de Erreway

El grupo Erreway nace en el año 2002 siendo un proyecto paralelo con la exitosa serie juvenil Rebelde Way creada por la productora Cris Morena. La banda formada por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Luisana Lopilato también tenía su propia historia dentro de Rebelde Way y sus canciones componían la banda sonora de la serie emitida por televisióna abierta. Gracias al éxito televisivo de la serie, la banda se consolidó como un fenómeno musical independiente, vendiendo más de 2 millones de discos en América Latina, Europa y Asia.

El nombre “Erreway” surgió a partir de una abreviación hecha por MTV para la difusión del video musical “Sweet Baby”. Debido a que el nombre completo “Rebelde Way” resultaba extenso para su gráfica, el canal optó por presentar al grupo como “R.Way”, pronunciado fonéticamente como “Erreway”, este nombre los daría a conocer al público como banda, que atravesó el paso del tiempo.

Discografía de Erreway

Álbumes de estudio

2002: Señales

2003: Tiempo

2004: Memoria

2021: Vuelvo

Álbumes en directo

2006: Erreway en concierto

Recopilaciones

2006: El disco de Rebelde Way

2007: Box Set

2017: Grandes éxitos

DVD