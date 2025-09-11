Entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025: precios y fechas de cuándo tocan

La exitosa banda de la tira juvenil Rebelde Way vuelve a los escenarios. Se trata de Erreway, que se presentará en una serie de shows en el Movistar Arena, para hacer delirar a sus fanáticos con lo mejor de su música, que revivirán sus canciones junto a los fanáticos que crecieron con ellos. Sin la actriz Luisana Lopilato, estarán presentes Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba, tres de los protagonistas de la tira.
Erreway ha vendido más de 2 millones de álbumes, discos, DVDs, consiguiendo reiteradas ocasiones múltiples discos de oro y platino, convirtiéndose en uno de los grupos con mayores ventas en la historia de la música de habla hispana. Ahora vuelven con todo para emocionar a sus fanáticos, que cantarán a morir todos sus temas y estarán presentes para acompañar a estos talentosos artistas.
En qué fechas toca y dónde comprar entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025
- La banda Erreway toca en el Movistar Arena el 16, 17, 23, 24 y 29 de septiembre de 2025.
- Las entradas se pueden comprar en la página oficial de Movistar Arena.
Precios de entradas para Erreway en el Movistar Arena 2025
- Campo sentado: desde $90.000 hasta $120.000
- Platea baja: desde $80.000 hasta $100.000
- Platea alta: $60.000
Historia de Erreway
El grupo Erreway nace en el año 2002 siendo un proyecto paralelo con la exitosa serie juvenil Rebelde Way creada por la productora Cris Morena. La banda formada por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Luisana Lopilato también tenía su propia historia dentro de Rebelde Way y sus canciones componían la banda sonora de la serie emitida por televisióna abierta. Gracias al éxito televisivo de la serie, la banda se consolidó como un fenómeno musical independiente, vendiendo más de 2 millones de discos en América Latina, Europa y Asia.
MÁS INFO
El nombre “Erreway” surgió a partir de una abreviación hecha por MTV para la difusión del video musical “Sweet Baby”. Debido a que el nombre completo “Rebelde Way” resultaba extenso para su gráfica, el canal optó por presentar al grupo como “R.Way”, pronunciado fonéticamente como “Erreway”, este nombre los daría a conocer al público como banda, que atravesó el paso del tiempo.
Discografía de Erreway
Álbumes de estudio
- 2002: Señales
- 2003: Tiempo
- 2004: Memoria
- 2021: Vuelvo
Álbumes en directo
- 2006: Erreway en concierto
Recopilaciones
- 2006: El disco de Rebelde Way
- 2007: Box Set
- 2017: Grandes éxitos
DVD
- 2004: Erreway en Israel
- 2004: Erreway: Los mejores 11 videoclips
- 2006: Erreway: Los videoclips
- 2006: Erreway en concierto