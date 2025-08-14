Nuevas entradas y show de María Becerra en River 2025: precios y fecha de cuándo toca.

En cuestión de horas, María Becerra agotó las 85 mil localidades para su show del 12 de diciembre en el Estadio Monumental. La escena fue la misma que en sus últimas presentaciones: largas filas virtuales, usuarios intentando entrar antes de tiempo a la web de ventas y fanáticos celebrando, o lamentando, el resultado. El fenómeno de “La Nena de Argentina” volvió a quedar en evidencia, confirmando que su concierto en River es uno de los grandes eventos del año.

Frente a la demanda desbordante, la cantante anunció una segunda fecha y la habilitación de nuevas entradas. La venta comenzará el jueves 14 de agosto a las 13 a través de AllAccess. Los precios irán desde $55.000 hasta $300.000, con opciones de pago en cuotas para clientes del banco BBVA.

¿Cuándo toca María Becerra en River 2025?

María Becerra ofrecerá dos conciertos consecutivos en el Estadio Monumental: el primero el viernes 12 de diciembre y el segundo el sábado 13 de diciembre de 2025. Ambos se realizarán en formato 360°, una puesta en escena inédita para el estadio de River, que permitirá que los 85 mil asistentes disfruten del show desde cualquier sector.

María Becerra hace historia con el anuncio de un nuevo show en River.

Con estos nuevos recitales, la artista marcará un hito histórico: se convertirá en la primera argentina en realizar cuatro presentaciones en River Plate, sumando las dos funciones agotadas que ofreció el año anterior. Cada espectáculo combinará música, visuales y la presencia de los distintos alter ego artísticos que presentó en su reciente campaña de promoción.

Nuevas entradas María Becerra en River 2025: precios y dónde comprarlas

Las nuevas entradas para el show del 13 de diciembre de María Becerra en River estarán disponibles exclusivamente en la web de AllAccess desde el 14 de agosto a las 13. Se recomienda ingresar con anticipación, ya que las localidades para el primer show se agotaron en aproximadamente tres horas. Los clientes del banco BBVA podrán pagar en hasta seis cuotas sin interés.

Precios de las entradas para María Becerra en River 2025: