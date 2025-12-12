EXCLUSIVA-Nvidia estudia aumentar producción de chips H200 por fuerte demanda china, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Una ilustración muestra el logo de Nvidia y la bandera china.

Nvidia comunicó a sus clientes chinos que está evaluando aumentar la capacidad de producción de sus potentes chips de inteligencia artificial H200 después de que los pedidos superaran su nivel de producción actual, según dos fuentes informadas al respecto.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el martes que el Gobierno estadounidense permitiría a Nvidia exportar procesadores H200, sus segundos chips de IA más rápidos, a China y cobrar una tasa del 25% sobre dichas ventas.

La demanda del chip por parte de las empresas chinas es tan fuerte que Nvidia se inclina por añadir nueva capacidad, dijo una de las fuentes. Las fuentes declinaron dar su nombre, ya que las conversaciones son privadas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Importantes empresas chinas, como Alibaba y ByteDance, ya se han puesto en contacto con Nvidia esta semana para adquirir el H200 y están dispuestas a realizar grandes pedidos, según informó Reuters el miércoles.

Sin embargo persiste la incertidumbre, ya que el Gobierno chino aún no dio luz verde a la compra del H200. Funcionarios chinos convocaron reuniones de urgencia el miércoles para tratar el asunto y decidir si permiten su envío a China, según una de las dos fuentes y una tercera.

Actualmente se están produciendo cantidades muy limitadas de chips H200, informó Reuters el miércoles, ya que el líder estadounidense en chips de IA está centrado en la producción de sus líneas más avanzadas Blackwell y la próxima Rubin.

INDUSTRIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El suministro de chips H200 ha sido una de las principales preocupaciones de los clientes chinos y se han puesto en contacto con Nvidia en busca de claridad al respecto, según las fuentes.

Como parte de la sesión informativa ofrecida por Nvidia, la compañía también les ha orientado sobre los niveles actuales de suministro, dijo una de las dos primeras personas, sin proporcionar una cifra concreta.

El H200 empezó a utilizarse en masa el año pasado y es el chip de IA más rápido de la anterior generación Hopper de Nvidia. El chip está fabricado por TSMC utilizando la tecnología de proceso de fabricación de 4nm de la firma taiwanesa.

TSMC y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

La fuerte demanda del H200 por parte de las empresas chinas se debe a que es fácilmente el chip más potente al que pueden acceder actualmente. Es unas seis veces más potente que el H20, un chip rebajado de Nvidia adaptado al mercado chino que salió a la venta a finales de 2023.

La decisión de Trump sobre el H200 llega en un momento en el que China está presionando para promover su propia industria nacional de chips de IA. Dado que las empresas de chips nacionales aún no han fabricado productos que estén a la altura del H200, se ha temido que permitir su entrada en China podría paralizar la industria.

Durante las reuniones de emergencia, se propuso exigir que cada compra de H200 incluyera una determinada proporción de chips nacionales, según una de las dos primeras fuentes y una tercera.

Para Nvidia, añadir nueva capacidad también supone un reto en un momento en el que no solo está realizando la transición a Rubin, sino que también compite con empresas como Google, de Alphabet, por la limitada capacidad de fabricación de chips avanzados de TSMC.

(Edición de Miyoung Kim y Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)