Santilli retoma su gira por el interior: reunión en Corrientes con Valdés para destrabar la reforma laboral

Luego de días de descanso, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará sus contactos con gobernadores, que le terminaron dando buenos resultados para la aprobación del Presupuesto 2026, más allá de la caída de un capítulo clave. El Gobierno nacional busca acelerar la salida de la reforma laboral y, para ello, el funcionario lanzará una gira federal durante el mes de enero: comenzará su recorrido este miércoles en Chubut para reunirse con Ignacio Torres y luego tiene previsto arribar a Corrientes para mantener un encuentro clave con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Se trata de la primera reunión oficial de Santilli con el actual mandatario correntino, quien asumió el pasado 10 de diciembre, tras heredar la banda y el bastón de su hermano, Gustavo. El presidente Javier Milei está pendiente de mantener los apoyos de las provincias aliadas para las reformas que se discutirán en el período de sesiones extraordinarias.

En diciembre pasado, el mayor de los Valdés recibió a Santilli para consolidar consensos: de acuerdo a lo adelantado por Valdés días previos a la reunión, uno de los puntos centrales que se trató fue la regularización de una deuda millonaria que Nación mantiene con la provincia. También se analizaron prioridades vinculadas a infraestructura, mejoras de competitividad y políticas de desarrollo productivo.

La respuesta a estas gestiones no tardó en materializarse en el Senado. En una muestra de alineación con el Ejecutivo nacional, los senadores correntinos Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y Carlos Espínola votaron a favor del Presupuesto en general. Este intercambio sugiere un pacto de pragmatismo: mientras Corrientes asegura los fondos y la reanudación de las obras paralizadas, el oficialismo obtiene el volumen político indispensable para avanzar con su plan económico de crueldad.

Además de la próxima reunión con el nuevo mandatario correntino, en Interior hablan de otros nueve encuentros: la lista incluye reuniones con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Si bien la agenda de reformas arranca en febrero, puede que los gobernadores sean requeridos antes si la oposición consigue el número para tratar en el recinto -una vez que se cumpla el plazo, hacia fin de enero- el decreto 941/25 que modificó la ley de Inteligencia y habilita a agentes de la SIDE a detener personas.

En cuanto a la polémica reforma laboral, el proyecto ya cuenta con dictamen y algunos mandatarios provinciales mantienen reparos sobre el impacto económico del proyecto. La principal preocupación de gobernadores como Valdés radica en los artículos que proponen la Reducción de la Carga Tributaria y cambios en el Impuesto a las Ganancias, lo que podría perjudicar la recaudación de fondos coparticipables que llegan a las provincias. En detalle, generan controversia la eliminación de los pagos por venta de inmuebles y la baja del porcentaje de ganancias en las últimas escalas de las empresas. Ante este escenario, los territorios regionales estudian minuciosamente las derogaciones planteadas en el oficialismo.

Arde el PRO: Santilli salió a defender las designaciones en la AGN

El ministro Diego Santilli salió este lunes a respaldar las designaciones realizadas en la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos expresados desde su propio espacio político, el PRO.

Santilli sostuvo que "está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia". En ese marco, el funcionario descartó una fractura con el PRO y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”, según sostuvo a Radio Rivadavia.

Al contrario, el diputado nacional y titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, impulsó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que designó a los nuevos integrantes de la AGN.

La presentación judicial apunta a cuestionar la designación de los nuevos auditores generales de la AGN, aprobada durante la madrugada del 18 de diciembre pasado, al incorporar un pedido de medida precautelar urgente para que la AGN no acepte los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti. La designación cuestionada fue producto de un acuerdo parlamentario entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, espacio político con vínculos con la expresidenta Cristina Kirchner, que dejó afuera al PRO.