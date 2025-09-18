TC: la nueva decisión que tomó la ACTC con la sanción de Pernía

Pernía no corre en TC desde 2023.

El pasado 24 de abril, la Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer la sanción a Leonel Pernía por los incidentes que tuvo con Adnrés Jakos en el Coronación del TN APAT en Trelew. En aquella oportunidad, el oriundo de Tandil se mostró indignado por la decisión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora y lanzó una serie de declaraciones indebidas a un miembro de la CAF, lo que agravó su situación.

De hecho, el piloto tandilense había sido sancionado con dos años de suspensión para competir tanto en el Turismo Carretera como en el Turismo Nacional, lo que llevó a su regreso al TC2000 para esta temporada. Además, Pernía fue castigado con una multa de 30 millones de pesos, monto que se había disminuido a 20 millones en junio, cuando la suspensión bajó a 18 meses solamente para eventos regulados por la ACTC.

Sin embargo, este miércoles se dio a conocer que el tricampeón del TC2000 podrá volver a correr en el TC debido a que la comisión volvió a investigar su caso y, luego de meses de proceso, se llegó a la conclusión de permitirle volver a la categoría más importante del automovilismo argentino. La noticia se informó por medio de la ACTC, que en su sitio web reveló que Pernía podrá volver a competir en el certamen a partir del próximo año.

“Luego de la reunión llevada a cabo por parte de la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera, se dio a conocer que Leonel Pernía podrá correr en TC a partir de la temporada 2026. En el uso de facultades estatutarias el comité ejecutivo analizó nuevamente la sanción que había recibido el piloto y decidió levantársela exclusivamente para dicha categoría”, indica el comunicado.

Las declaraciones de Pernía tras su rehabilitación

Una vez que se reveló la noticia de que la ACTC levantó la sanción para el Turismo Carretera, Leonel Pernía mantuvo un diálogo con Campeones, donde señaló que se alegra de tener más posibilidades para correr en la siguiente temporada. No obstante, el tandilense confirmó que no tiene prioridades para elegir en 2026: “Hoy ninguna categoría arranca por delante de otra, se va a dar dependiendo de los calendarios y del presupuesto. Se tienen que dar un montón de cosas que van de la mano para decidirse por una”.

El tandilense ganó ocho finales en el TC.

Además, Pernía señaló que todavía está a tiempo de armar un plan para volver al TC, pero que eso dependerá de que un equipo quiera apostar por él y darle un coche. Pero eso no fue todo, ya que el experimentado piloto reconoció que le gustaría unirse al Stock Car de Brasil: “Hoy por hoy ninguna categoría te da el premio que te da el TCR, sería muy lindo a mi edad poder competir en el Stock Car y medirme con esa clase de pilotos”.