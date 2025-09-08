Canapino brilló este domingo en el TN APAT.

Este domingo, los amantes del automovilismo pudieron disfrutar de la novena fecha del Turismo Nacional, que tuvo sede en el Circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde se vivió una intensa jornada con la presencia de figuras como Agustín Canapino. El tetracampeón del Turismo Carretera formó parte de la “Fecha de los 200 Pilotos” de Buenos Aires, donde hizo dupla con Manuel Mallo.

Al mando del Chevrolet Cruze, el piloto arrecifeño terminó tercero en el podio de la Clase 3 en la final de los invitados, con una diferencia de +1.389s en relación con el tiempo de Antonino García, que se quedó con la victoria con un tiempo de 18:16.361 con el Ford Focus. Finalizada la jornada de los invitados, llegó el momento de la final definitiva de la fecha del TN APAT, en la que Mallo no pudo completar el recorrido.

Y es que cuando solamente quedaban cinco vueltas para la bandera a cuadros, el cordobés se vio obligado a abandonar por un problema en el coche, por lo que quedó en el decimonoveno lugar en la clasificación final de la carrera. Como consecuencia, Mallo perdió puntos valiosos por el campeonato y se mostró muy afligido en su regreso a boxes, donde el “Titán de Arrecifes” le brindó todo su apoyo para superar el mal trago.

Al momento de bajarse del Cruze, “Manu” se encontró con que Canapino lo esperaba afuera del vehículo para recibirlo con un sentido abrazo que fue captado por las cámaras encargadas de la transmisión. En cuanto al resultado de la final en el trazado porteño, Rodrigo Lugón se hizo con la victoria con un tiempo de 28:34.320, acompañado en el podio por Lucas Vicino (+1.900s) y Ever Franetovich (+6.539s).

Las posiciones del TN APAT Clase 3

Tras la cita en Buenos Aires, al Turismo Nacional le quedan tres fechas para culminar la temporada, que se cerrará a fines de noviembre. A continuación, las posiciones de la Clase 3 del TN APAT a un mes de la décima fecha en Rosario, programada para el 12 de octubre.

El arrecifeño había largado decimonoveno en el Gálvez.