Conmoción en el automovilismo argentino: se prendió fuego el auto y el piloto se salvó de milagro

Susto en el automovilismo: se incendió el auto y el piloto se salvó de milagro

Este sábado se dio un hecho por demás preocupante que tuvo como protagonista a un piloto argentino de automovilismo que atravesó una situación por demás dramática con su auto. Este preocupante suceso fue en el circuito de Oberá, Misiones, en la Clase 2 del Turismo Nacional y el protagonista en cuestión fue Facundo Rotondo, quien a raíz un accidente sufrió el incendio de su propio coche. Para su suerte, pudo salir a tiempo y no sufrió heridas, aunque en sus declaraciones contó con detalles lo que vivió.

En el video que rápidamente trascendió en las redes sociales se vio como salió de la pista y se observaron las llamas dentro de su Toyota Etios que generaron preocupación. Ante esto, el deportista salió rápidamente antes de que el fuego lo alcance y luego lo contó en una entrevista. Sin dudas, lo que pasó conmocionó al deporte de los fierros y a sus fanáticos, ya que pudo haber terminado de manera trágica y por suerte no sucedió por el buen accionar del piloto, quien no dudó en bajarse.

La preocupante situación de Facundo Rotondo en el Turismo Nacional

"Lo importante es que pude bajar a tiempo. Se empezó a prender fuego muy rápido. No me dio tiempo a hacer nada. Tuve dos curvas antes y un pequeño toque. Automáticamente se paró el motor y se empezó a prende fuego. Pensé en bajarme lo más rápido posible porque me estaba entrando el fuego por los pies", desarrolló Rotondo en una nota posterior al hecho en el que las llamas invadieron su coche y el lo acompañó hasta en el choque contra los carteles. A su vez, el deportista que luego fue atendido por los médicos a raíz de este triste suceso agregó un mensaje de tranquilidad para su familia en este momento.

El circuito de Oberá, candidato a ser parte de todas las categorías en Argentina

El automovilismo argentino tiene varias competiciones de peso a nivel nacional, tales como el Turismo Carretera, el TC2000 o el Turismo Nacional, por mencionar algunos de los más emblemáticos. De ahí que la mayoría de los autódromos no estén pensados para albergar una sola de estas competencias, sino varias, aunque no siempre se logra el cometido de estar presente en todas, lo que sin dudas genera una importante fuente de ingresos.

Uno de los trazados que no ha logrado ser sede de todos los certámenes es el Autódromo Ciudad de Oberá, que el año pasado ha sido parte del calendario del Turismo Nacional y hace unos días recibió la visita de los directivos del TC2000 para su regreso. A causa de este suceso, Juan Pablo Urrutia, uno de los dirigentes del Automóvil Club Oberá, reveló que se encuentran trabajando para llevar el circuito a todas las categorías.