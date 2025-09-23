Pernía no corre en TC desde 2023.

Debido a los dichos que tuvo contra un miembro de la organización tras los incidentes que tuvo con Andrés Jakos en la Coronación del Turismo Nacional APAT en Trelew a fines del año pasado, la ACTC había decidido sancionar a Leonel Pernía, quien había quedado inhabilitado para competir en certámenes regulados por dicha entidad. A eso se sumó una severa multa económica de 30 millones de pesos, la cual tuvo una actualización en junio.

De hecho, la reunión de mitad de año llevó a una disminución tanto en el monto a pagar como en el tiempo de suspensión, que pasó de dos años a 18 meses, mientras que la multa descendió a los 20 millones. Ahora bien, la semana pasada, tras meses de negociación, se anunció que la Comisión Directiva de la ACTC decidió anular completamente la suspensión del piloto tandilense, aunque será exclusivamente para el Turismo Carretera.

Por lo tanto, Pernía quedó habilitado para volver al TC a partir de la siguiente temporada, una noticia que fue bien recibida por el tricampeón del TC2000. Tanto es así que, en diálogo con Campeones, reconoció el error que había cometido en el pasado y manifestó su alegría por volver a tener más opciones para competir en 2026: “No estaba contento con la sanción porque fue un error mío, está muy bueno no estar sancionado pensando a futuro y las posibilidades donde correr”.

Ahora bien, esto no significa que el “Misil” piense en un regreso asegurado al TC, ya que tendrá que decidir entre varias opciones, además de acomodarse al presupuesto que tenga a mano. “Hoy ninguna categoría arranca por delante de otra, se va a dar dependiendo de los calendarios y del presupuesto. Se tienen que dar un montón de cosas que van de la mano para decidirse por una”, agregó Pernía.

Uno de los objetivos que reconoció que le gustaría cumplir es correr en el Stock Car de Brasil, aunque el retorno al TC también resulta tentador para Pernía, que aseguró que todavía tienen unos meses para hacer los preparativos. “Hoy en día puedo correr en 2026, estamos a tiempo de encarar un proyecto en TC, pero tiene que ir de la mano de un equipo que pueda darme un auto competitivo”, cerró.

Pernía está cuarto en el TC2000.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Agustín Canapino en San Luis, el Turismo Carretera no volverá hasta el próximo mes, por lo que los equipos tendrán tiempo para trabajar en el taller de cara a la decimosegunda fecha de la temporada. Esta se realizará el fin de semana del 4 y 5 de octubre en el Autódromo San Nicolás del conurbano bonaerense.