Matías Rossi y Santiago Urrutia ganaron los 200 Km de Buenos Aires: la emoción de la dupla en el TC2000

Rossi obtuvo su tercera victoria en los 200 Km de Buenos Aires.

A un mes y medio de aquel triunfo en General Roca, Matías Rossi volvió a celebrar este fin de semana en los 200 Km de Buenos Aires, que se disputaron en el Circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. En el marco de la octava fecha del TC2000, el oriundo de Del Viso hizo dupla con Santiago Urrutia, quien este sábado se había llevado la primera parte de la competencia al completar los primeros kilómetros en 30:57.011.

Gracias a esta victoria, el binomio escaló del cuarto al primer lugar para la largada de la etapa final de la competencia este mediodía, ocasión en la que el uruguayo se encargó de iniciar la carrera. Al mando del Toyota Corolla Cross GR-S, Urrutia mantuvo el liderato hasta que llegó el turno del piloto delvisense, que se encargó de volver a la punta para ganar por tercera vez los 200 Km de Buenos Aires, siendo esta la primera con la marca japonesa.

Claro que la mayor emoción se la llevó el charrúa, que tuvo que esperar a su quinta carrera en el evento para finalmente hacerse con la victoria. “La de ayer no contaba como victoria y esto es algo que hace mucho tiempo quería lograr, sobre todo por compartir el auto con Matías, con quien ya me había tocado en una ocasión”, comenzó Urrutia, que luego reconoció que se emocionó mucho cuando la carrera terminó.

“Me emocioné en el final porque hacía tiempo que no ganaba y me voy muy contento del gran trabajo que se hizo y todo el equipo”, agregó el uruguayo. Por su parte, Rossi celebró la actuación de su compañero y también remarcó la importancia que tiene este resultado en la lucha por el título, donde ha ampliado la diferencia con Emiliano Stang: “El triunfo conmemora más el trabajo, pero él estuvo muy metido y aportando en todo lo que fuera necesario. Entendió que había que pensar en el campeonato, no tuvo ningún error y fue impecable”.

Posiciones del TC2000 tras los 200 Km de Buenos Aires

Finalizada la acción en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el TC2000 volverá a mediados de octubre con la novena fecha en el Autódromo Eduardo Copello, mejor conocido como El Zonda, en San Juan. A dicha fecha, la tabla de posiciones llegará del siguiente modo tras la última actualización de este domingo:

Rossi marcha primero en el campeonato con 162 puntos.