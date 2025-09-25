Rossi marcha primero en el campeonato con 116 puntos.

A casi un mes de la victoria de Leonel Pernía en Junín, el TC2000 volverá este fin de semana para la disputa de la octava fecha del campeonato, que se llevará a cabo en el Circuito 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Será la segunda carrera del año que se llevará a cabo en la sede de Villa Riachuelo, que en mayo albergó la segunda fecha, aunque esta será una edición especial con la celebración de los 200 Km de Buenos Aires.

Esta visita al trazado porteño recién fue confirmada a mediados de agosto, cuando Tango Motorsport llegó a un acuerdo con las autoridades del autódromo para llevar a cabo la octava fecha, a la que Matías Rossi llegará como líder por tan solo un punto de diferencia sobre Emiliano Stang. Justamente el piloto delvisense habló sobre lo que será el fin de semana en el Gálvez, donde hará dupla con Santiago Urrutia.

Durante una reciente entrevista con Carburando, el pentacampeón del TC2000 manifestó que el Circuito 9 será un lindo desafío para los pilotos, en especial por la dificultad que tienen las primeras curvas. “La curva 1 es muy difícil y lo hemos visto a lo largo de las ediciones anteriores con los pilotos que vienen de afuera, tal vez los argentinos tenemos otra experiencia, pero es una variante bastante complicada”, comenzó Rossi.

Además, el trazo del circuito representa una jornada más entretenida para los pilotos al ser una desafío mayor, por lo que el piloto de Toyota Gazoo Racing considera que fue la elección correcta apostar por el 9: “La bajada del tobogán tiene un ingreso muy rápido y ciego, ya que se ve apenas el piano y luego no se divisa el desenlace de la curva, creo que son los dos puntos más lindos y me parece un dibujo apropiado para esta carrera”.

Por último, el “Misil” remarcó la importancia que toma la carga aerodinámica al tratarse de un circuito más rápido que el Circuito 8, que también estuvo como opción para albergar esta octava fecha. “Es un acierto que se corran los 200 Kilómetros en el 9, además había una duda desde lo técnico con el dibujo número 8 porque tiene mucho desgaste de la pastilla de frenos y en estos autos se consumen mucho por la carga que tienen, por lo que es una cuestión de durabilidad”, finalizó Rossi.

Rossi y Urrutia, el binomio para los 200 Km de Buenos Aires.

Horarios de los 200 Km de Buenos Aires del TC2000

Viernes:

12:00 – Shakedown.

12:50 – Entrenamiento 1.

17:00 – Entrenamiento 2.

Sábado:

9:30 – Entrenamiento 3.

11:40 – Clasificación 1 vuelta lanzada.

15:55 – 200 Km Parte inicial (30 minutos o 18 vueltas).

Domingo: