"Referente histórico del peronismo": la emotiva despedida de Insfrán al intendente de Berazategui, Juan José Mussi

El gobernador Gildo Insfrán manifestó sus condolencias por el fallecimiento del referente peronista Juan José Mussi. El histórico intendente del municipio bonaerense de Berazategui falleció el pasado lunes 24 de noviembre a sus 84 años.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario de Formosa destacó su figura dentro del PJ nacional: “En nombre del Pueblo y Gobierno de la Provincia de Formosa, quiero expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del compañero intendente de Berazategui, Juan José Mussi".

Además, el gobernador agregó: “Referente histórico del peronismo y ejemplo de servicio público, deja un legado de compromiso y entrega hacia su comunidad. Acompaño a su familia, a los compañeros y al pueblo de Berazategui en este doloroso momento Que descanse en paz. ¡Hasta siempre, compañero!".

Mussi, figura emblemática del peronismo tradicional

Juan José Mussi, histórico dirigente peronista y seis veces intendente del municipio bonaerense de Berazategui, falleció este lunes 24 de noviembre por la tarde a los 84 años. Médico de profesión y nacido en Plátanos, dentro del municipio de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, en 1941, Mussi se consolidó como una figura clave del peronismo bonaerense, además de ocupar en reiteradas oportunidades la jefatura comunal.

A lo largo de su carrera ocupó cargos de relevancia tanto a nivel provincial como nacional. Fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, y más tarde se desempeñó como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Su recorrido político, que también incluyó funciones como diputado provincial y concejal, lo consolidó como un dirigente y militante de referencia.

La noticia de su fallecimiento tuvo una rápida repercusión y generó numerosos mensajes de condolencias desde la dirigencia política. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo despidió en redes sociales y lo definió como un “referente histórico” y un “compañero ejemplar”. En la misma línea, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lamentó la muerte del “gran e histórico intendente” y recordó su labor como Secretario de Ambiente durante su gobierno. También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su pésame en redes.

Otros dirigentes y funcionarios, entre ellos el intendente de La Plata, Julio Alak, o el ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, se sumaron a los homenajes, resaltando su “inmenso ejemplo de militancia al servicio del pueblo” y su permanente compromiso con los sectores más necesitados.

A lo largo de su vida, Mussi demostró una gran representatividad política y dejó un legado de lucidez, militancia y compromiso con las causas nacionales.