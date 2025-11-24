Facebook suma protección para los creadores de contenido

Facebook anunció una nueva función pensada para uno de los principales reclamos del ecosistema creativo: proteger el contenido original. A través de Content Protection, la plataforma busca dar más control a quienes producen Reels, ofreciéndoles la posibilidad de registrar sus publicaciones, recibir notificaciones ante usos no autorizados y actuar rápidamente frente a copias o reproducciones no consentidas.

La herramienta ya está integrada en la app móvil y apunta a fortalecer la seguridad del trabajo creativo en un escenario donde la reutilización sin permiso es cada vez más frecuente.

Content Protection: cómo funciona la nueva herramienta

Una vez que los creadores se inscriben en Content Protection, los Reels originales que publiquen en Facebook quedan protegidos de manera automática. Esto implica que, si un video idéntico o muy similar aparece en otra cuenta dentro de Facebook o Instagram, la plataforma enviará una alerta al titular original del contenido. Desde allí, el creador puede revisar la coincidencia y decidir qué acción tomar.

El objetivo es ofrecer un sistema simple, integrado y de acceso directo desde la aplicación, para evitar que los usuarios tengan que recurrir a procesos externos o reportes manuales cada vez que detectan un uso indebido de su material.

Qué medidas pueden tomar los creadores

Además de recibir notificaciones, los creadores pueden gestionar cada caso desde la misma herramienta. Las acciones disponibles incluyen solicitar la baja del contenido infractor, comunicarse con el usuario que lo publicó o autorizar su uso si así lo desean.

Según Meta, el propósito es garantizar que quienes producen contenido original mantengan el control sobre cómo se distribuye y utiliza su trabajo, reforzando la visibilidad de los autores y evitando pérdidas de alcance por publicaciones que replican material sin permiso.

Por qué Facebook refuerza la protección de Reels

La compañía asegura que la herramienta forma parte de un esfuerzo más amplio para apoyar a los creadores y ayudarlos a destacarse en la plataforma. En un entorno donde los Reels se convirtieron en un formato central para la difusión de contenido, la protección sobre piezas originales se vuelve clave para evitar la proliferación de réplicas y preservar la autoría. Content Protection apunta a simplificar ese proceso y a reducir la carga que implica monitorear manualmente el uso del material en múltiples cuentas.