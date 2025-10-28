Eliminá tu cuenta de Facebook para siempre en 7 pasos

Es importante que antes de iniciar el proceso de eliminar tu cuenta de Facebook verifiques tus datos, descargues lo que querés conservar y te asegures de entender las implicancias de la eliminación permanente.

La eliminación de tu cuenta implica que perderás acceso a tu perfil, páginas que administrás, historial, publicaciones y amigos en la red social. También dejarás de usar Messenger con esa cuenta.

Por eso mismo, muchos usuarios prefieren primero desactivar temporalmente la cuenta para evaluar sin compromiso. Una vez que estés seguro, podés proceder con la eliminación definitiva siguiendo los pasos detallados abajo.

Pasos para eliminar tu cuenta desde la web

Iniciá sesión en Facebook desde un navegador. Hacé clic en la flecha desplegable (arriba a la derecha), luego en “Configuración y privacidad” y después en “Configuración”. En el menú lateral, seleccioná “Tu información de Facebook”. Buscá la opción “Desactivación y eliminación” y seleccioná “Eliminar cuenta”. Hacé clic en “Continuar” y, si querés, descargá una copia de tus datos (fotos, publicaciones, mensajes). Confirmá tu contraseña y, si tiene autenticación en dos pasos, completá el código de seguridad. Hacé clic en “Eliminar cuenta”. Facebook programará la eliminación; tenés un período de 30 días para cancelarla si cambiás de opinión.

Desde la app móvil (iOS/Android)

Los pasos son muy similares: ingresá al menú de Configuración y privacidad, seleccioná “Configuración”, luego “Tu información de Facebook”, y finalmente “Desactivación y eliminación”. Elegí “Eliminar cuenta”, descargá tus datos si deseás y confirmá para iniciar el proceso.

Qué tenés que tener en cuenta

Durante los 30 días siguientes a la solicitud , tu cuenta se desactivará pero no se borrará aún; podés cancelarla iniciando sesión nuevamente.

Después de esos 30 días, la eliminación es irrevocable : se eliminarán fotos, publicaciones, amigos, historial y Messenger vinculado.

Si administrás páginas o grupos, asegurate de asignar otro administrador antes de eliminar tu cuenta, o perderás el control de esas propiedades.

Si usás Facebook para iniciar sesión en otras apps, cambiá ese método de acceso antes de borrar la cuenta para evitar quedar bloqueado.

Con esta guía ya tenés claro cómo eliminar tu cuenta de Facebook para siempre y qué pasos preparar antes de hacerlo.