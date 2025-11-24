Los 20 jugadores más caros del fútbol argentino en el Clausura 2025: uno por uno, la lista completa

Kevin Lomonaco y Santiago, dos figuras de Independiente y Racing presentes en la lista.

A pesar de los cuestionamientos que se puedan llegar a realizar respecto al formato de torneo y la cantidad de equipos que lo componen en su primera división, el fútbol argentino año a año da que hablar por ser una cuna inagotable de talentos. Jugadores que, en la mayoría de los casos, dieron en algún club de barrio sus primeros pasos y llegaron a convertirse en grandes profesionales. Y también es un lugar adoptado por muchos extranjeros de Sudamérica que encuentran aquí su espacio.

En ese sentido, el sitio Transfermarket publicó una lista con los 20 jugadores más caros en la actualidad con los que cuenta el fútbol argentino. Entre estos futbolistas, se encuentran jugadores de Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors. En algunos casos, experimentados. En otros, promesas que dieron en el último tiempo un gran salto de calidad.

Estos son los 20 jugadores más caros del fútbol argentino

Kevin Lomónaco – 23 años – CA Independiente – 12,00 M€ Juan Ignacio Nardoni – 23 años – Racing Club – 11,00 M€ Maher Carrizo – 19 años – CA Vélez Sarsfield – 10,00 M€ Felipe Loyola – 25 años – CA Independiente – 9,00 M€ Kevin Castaño – 25 años – CA River Plate – 8,00 M€ Santiago Sosa – 26 años – Racing Club – 8,00 M€ Cristian Medina – 23 años – Estudiantes de La Plata – 8,00 M€ Marco Di Césare – 23 años – Racing Club – 8,00 M€ Kevin Zenón – 24 años – CA Boca Juniors – 7,00 M€ Santiago Ascacíbar – 28 años – Estudiantes de La Plata – 7,00 M€ Miguel Merentiel – 29 años – CA Boca Juniors – 6,50 M€ Leonel Pérez – 21 años – CA Huracán – 6,00 M€ Alan Lescano – 24 años – Argentinos Juniors – 6,00 M€ Sebastián Driussi – 29 años – CA River Plate – 6,00 M€ Maximiliano Salas – 27 años – CA River Plate – 6,00 M€ Facundo Colidio – 25 años – CA River Plate – 6,00 M€ Jáminton Campaz – 25 años – CA Rosario Central – 6,00 M€ Gastón Martirena – 25 años – Racing Club – 6,00 M€ Jhohan Romaña – 27 años – CA San Lorenzo – 6,00 M€ Matko Miljevic – 24 años – CA Huracán – 5,00 M€

Maher Carrizo, una de las figuras del fútbol argentino.

Cuál es el valor de mercado de Leandro Paredes

El campeón del mundo con la Selección Argentina Leandro Paredes no ingresa en este podio por muy poco, ya que su valor de mercado también es de 5 millones de euros. El futbolista de 31 años se encuentra en la posición 21º de este listado, aunque este valor simbólico, que se relaciona con la edad, no refleja lo que en verdad significa hoy como figura de Boca, siendo una figura central tanto adentro como afuera de la cancha.