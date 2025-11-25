La provincia de Mendoza condenó por primera vez a un hombre por el delito de gooming, ocurrido a través de Roblox. Benjamín Elías Marín Mendoza confesó haber acosado a una niña de 13 años por medio de la plataforma de videojuegos y fue condenado a tres años de prisión.

Marín Mendoza ya tenía una acusación en su contra desde el año 2021 por difundir fotos de niños mediante una extensión de Google. El juez Marco Martinelli, integrante del Juzgado Penal Colegiado N°1 de Tunuyán, homologó un acuerdo entre el acusado y el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D'amore, y lo condenó por acoso con una pena de tres años de cárcel.

A través de Roblox, Marín Mendoza entabló una "relación de amistad" con la menor y después de acceder a su WhatsApp, comenzó a exigirle fotos íntimas. Durante un largo período de tiempo el acusado recibió esos contenidos, hasta que la madre de la niña encontró las conversaciones.

Tras la confesión del victimario se logró el acuerdo y Mendoza condenó por primera vez a un acusado por este tipo de delito.

Qué es Roblox y por qué representa un peligro

Roblox es una plataforma de entretenimiento digital que cuenta con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo. Según las últimas estadísticas, el 40% de los usuarios que interactúan con esta plataforma son menores de 12 años.

Su principal atractivo son las distintas "experiencias” que ofrece: los usuarios pueden diseñar y ofrecer sus juegos, mundos virtuales y acciones interactivas. Sin embargo, su estructura se sostiene de dos pilares que pueden ser peligrosos para los menores de edad: el chat, que permite la interacción privada entre los usuarios sin verificación de identidad ni edad, y la economía interna, basada en una moneda virtual que se compra de manera fácil e inmediata.

Muchas de las opciones de la plataforma son pagas, por lo cual para avanzar en los niveles lúdicos se deben comprar elementos o accesorios complementarios. Los que desarrollan juegos reciben un 24,5% de las ganancias, entonces existe un gran incentivo para producirlos, generando conductas que pueden resultar adictivas.

Por qué se bloqueó Roblox en las escuelas porteñas

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió bloquear el acceso al videojuego Roblox en todas las escuelas públicas y privadas y en todos los niveles educativos. Fue a raíz de una denuncia por grooming que involucró a la plataforma con estudiantes.

Fue una medida “preventiva” decidida por la Gerencia de Educación Digital para proteger a los menores de edad en el entorno escolar. La ministra Mercedes Miguel dijo que la protección de las infancias no se limita a lo que pasa en el aula física, sino también a los espacios digitales: “Parte de nuestra tarea es cuidar a los chicos en línea”.