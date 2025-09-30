TC2000: el dato que muestra la eficacia de Matías Rossi con extranjeros en los 200 Km de Buenos Aires

Rossi obtuvo su tercera victoria en los 200 Km de Buenos Aires.

Este fin de semana, se disputó la esperadísima edición de los 200 Km de Buenos Aires, que finalmente se llevó a cabo en el Circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, a pesar de que inicialmente estaba planeado que se corra en el Circuito 9. Tras haber quedado cuartos en la clasificación, Santiago Urrutia se quedó con la victoria en los primeros kilómetros del sábado, un resultado fundamental para el triunfo que se vio el domingo.

El piloto uruguayo disputó la primera parte de la carrera final de la octava fecha del TC2000, mientras que Matías Rossi se encargó de la última etapa, en la que logró mantener el liderato para alcanzar su tercera victoria en la cita porteña. El primer triunfo del delvisense en los 200 Km de Buenos Aires se había dado en 2006, cuando ganó con el Chevrolet Astra junto al suizo Alain Menu en el Circuito 12 del Gálvez.

La siguiente victoria llegó en 2015 junto a Gabriel Ponce de León, oriundo de Junín, al volante del Toyota Corolla, mientras que el último se dio este domingo con la asistencia del charrúa nacido en Miguelete, Colonia. De esta manera, Rossi hizo binomio con parejas extranjeras en dos de sus tres triunfos en la carrera de Buenos Aires, lo que representa un verdadero récord en el Turismo Competición 2000.

Para comenzar, solamente otros tres pilotos ganaron los 200 Km de Buenos Aires en compañía de extranjeros. El primero fue Diego Aventín con el Ford Focus I en dupla con el brasileño Luciano Burti en 2005, mientras que en 2008 José María López replicó el logro con el británico Anthony Reid y un Honda Civic VIII. La última vez que un extranjero había ganado la mítica carrera había sido en 2009, cuando otro brasileño, Ricardo Maurício, venció junto a Norberto Fontana con el Toyota Corolla.

Con este triunfo, Rossi también se puso a un triunfo de Leonel Pernía, el máximo ganador de los 200 Km de Buenos Aires, evento que dominó entre 2019 y 2023, con la excepción de que no se disputó en 2020. Además, el piloto de Toyota Gazoo Racing superó a Ponce de León, quien cuenta con dos victorias y es el único que ha ganado tanto siendo piloto titular como en la posición de invitado.

Rossi marcha primero en el campeonato con 162 puntos.

¿Cuándo vuelve el TC2000?

Tras los 200 Km de Buenos Aires, el TC2000 no tendrá demasiado tiempo de cara a la siguiente cita, puesto que la novena fecha de la temporada se disputará en el fin de semana del 11 y 12 de octubre. Para dicha fecha, el destino será el Autódromo El Zonda Eduardo Copello, ubicado en San Juan, donde la última carrera se disputó en 2019 con victoria de Matías Milla.