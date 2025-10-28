Vivian está tercero en la tabla con 132 puntos.

Sin acción desde la victoria de Gabriel Ponce de León en el Autódromo Eduardo Copello de la Quebrada del Zonda, el TC2000 aguarda por la visita a Mercedes, Uruguay, que se dará a inicios de noviembre. En este parate de casi un mes sin actividad, los equipos han comenzado a preparar lo que será el cierre de temporada con las tres fechas finales del calendario, que tuvo la inclusión de las SUV como principal novedad.

Mientras tanto, el Turismo Competición 2000 también trabaja de cara a lo que será la próxima edición del campeonato, en la que se introducirán nuevos neumáticos que serán puestos a prueba este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Las pruebas fueron confirmadas por Franco Vivian, quien en una reciente entrevista con Carburando dio a conocer que estará este viernes en el trazado porteño para probar el compuesto de Pirelli.

“Este viernes voy a probar un compuesto de gomas Pirelli para el año que viene. No se da muchas veces, voy a probar 14 juegos de goma, que van a estar a mi disposición. No es una prueba normal”, afirmó el piloto porteño. Por otro lado, Vivian se mostró feliz de haber sido seleccionado para unos test tan importantes que marcarán, en parte, el rumbo del TC2000 en el próximo año con la recolección de datos que pueda hacer la empresa proveedora de los neumáticos.

“Me pone contento que me hayan seleccionado”, agregó Vivian, que sumó detalles de cómo se organizará el fin de semana para la realización de estas pruebas. Y es que no solamente se dará vueltas al circuito, sino que el piloto de Pro Racing también hará simulación de clasificación y de carrera, en una extensa jornada que iniciará a las 9:00 de la mañana y se extenderá por ocho horas hasta las 17:00.

Tabla de posiciones del TC2000

El TC2000 recién volverá en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre con la visita al Autódromo Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes, en Uruguay, donde se disputará la décima fecha de la temporada. A continuación, la tabla de posiciones del certamen a falta de tres carreras para el cierre del calendario.

El TC2000 disputará su décima fecha en Uruguay.