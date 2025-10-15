El TC2000 volverá a Salta en noviembre.

Este fin de semana, el TC2000 celebró la victoria de Gabriel Ponce de León en el Autódromo Eduardo Copello en la que Quebrada del Zonda de San Juan, donde el juninense volvió a la victoria después de diez años. Ahora bien, pasados los festejos, los equipos comenzaron a pensar en lo que será la visita al Autódromo de Mercedes en Uruguay el próximo mes, mientras que desde la organización se termina de definir las sedes finales de la temporada.

Y es que a tres fechas del final del campeonato, todavía quedaban dos puntos en el calendario sin cubrir, uno de los cuales fue revelado este martes a través del sitio oficial del Turismo Competición 2000. Allí, se confirmó que la decimoprimera fecha, a desarrollarse en el fin de semana del 22-23 de noviembre, se realizará en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta, donde la categoría no se corre desde hace seis años.

De hecho, la última vez que el trazado salteño albergó al TC2000 fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con el Toyota Corolla, mientras que Julián Santero y Leonel Pernía completaron el podio. Según informaron desde la competencia, será la octava visita de la categoría al circuito, que cuenta con una extensión de 4106 kilómetros totales y se encuentra en la capital de Salta.

Con respecto al regreso del autódromo, Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, mostró su felicidad con la noticia. “El regreso del TC2000 a Salta es una noticia que nos llena de orgullo. Volver a tener automovilismo nacional en nuestro circuito representa crecimiento, turismo y una oportunidad única para todo el norte argentino”, destacó,

Por otro lado, Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia, fue el encargado de hacer el anuncio oficial y aprovechó para referirse a la importancia que tiene este evento para Salta y la región. “No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país. En Salta, el deporte es política de Estado. Los esperamos en el Autódromo Güemes”, afirmó.

El anuncio del TC2000 de su regreso a Salta.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC2000?

Tras la victoria de Gabriel Ponce de León en la Quebrada del Zonda en San Juan, el TC2000 no volverá hasta el próximo mes, concretamente hasta el fin de semana del 8-9 de noviembre. En dicha fecha, se disputará la décima fecha del campeonato en el Autódromo de Mercedes, en lo que será el regreso del Turismo Competición 2000 a Uruguay.