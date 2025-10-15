Rossi lidera el campeonato con 163 puntos.

Luego de sus victorias en General Roca y los 200 Km de Buenos Aires, Matías Rossi se presentó este fin de semana en el Autódromo Eduardo Copello para la disputa de la novena fecha del TC2000. El sábado, el líder del campeonato quedó quinto en la clasificación con un tiempo de 1:11.674, por lo que salió segundo este domingo en la final de El Zonda debido al sistema de grilla invertida.

Delante del piloto delvisense salió Facundo Aldrighetti, quien no pudo retener el liderato por mucho tiempo, lo que dejó a Rossi en la punta en lo que parecía ser una nueva victoria para acercarse al título. Sin embargo, un inconveniente inesperado le hizo perder ritmo en la etapa final de la carrera y mermó su rendimiento, a tal punto de que la victoria quedó en manos de Gabriel Ponce de León, quien había largado tercero.

Pero eso no fue todo, puesto que el “Misil” bajó hasta el decimoprimer lugar y fue el último en cruzar la línea de meta, por lo que se quedó con las manos vacías en la visita al circuito de San Juan. En declaraciones posteriores a la carrera, Rossi fue consultado por Carburando acerca de la falla que tuvo en su Toyota Corolla Cross GR-S, que se trató de un problema en el sistema hidráulico.

“Se nos rompió la dirección hidráulica a tres vueltas del final en el ingreso al "Rulo". Tuvimos la cuota de suerte para mantener el auto en la pista porque es mucho el peso que agarra y tiende a seguir derecho, quedé un poco en lo sucio, pero por suerte no rompí el auto. Era muy pesada la dirección, intenté llegar, llegamos de hecho, no pudimos en zona de puntos, pero cosas de las carreras”, explicó el pentacampeón del TC2000.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC2000?

Tras la victoria de Gabriel Ponce de León en la Quebrada del Zonda en San Juan, el TC2000 no volverá hasta el próximo mes, concretamente hasta el fin de semana del 8-9 de noviembre. En dicha fecha, se disputará la décima fecha del campeonato en el Autódromo de Mercedes, en lo que será el regreso del Turismo Competición 2000 a Uruguay.

Al TC2000 le quedan tres fechas.

Ahora bien, una vez que se supere la décima fecha, nos adentraremos en la recta final del campeonato, que todavía no tiene definidas las sedes para las últimas dos fechas del calendario. Lo que sí se sabe es que estas carreras serán en los fines de semana del 22-23 de noviembre y 13-14 de diciembre, respectivamente, por lo que se espera un pronto anuncio de los autódromos que completarán la agenda del 2025.