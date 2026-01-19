Cuándo y a qué hora se estrena cada capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max: fechas confirmadas

Dunk y Egg, personajes principales de "El caballero de los siete reinos".

El universo de Game of Thrones vuelve a expandirse con una nueva serie precuela que se estrena oficialmente el 18 de enero de 2026: El caballero de los siete reinos. Esta producción de HBO Max adapta Tales of Dunk y Egg, las célebres novelas cortas de George R. R. Martin, con un tono más ligero y aventurero que los dramas que marcaron a la saga principal.

Ambientada aproximadamente 100 años antes de Game of Thrones y unos 70 años después de House of the Dragon, la historia sigue las andanzas de Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante de espíritu noble, y su joven escudero Egg, quien más adelante en la cronología será Aegon V Targaryen. Juntos recorren los siete reinos enfrentando desafíos, torneos, intrigas menores y experiencias que muestran el lado más humano de Westeros lejos de conspiraciones dinásticas de alto nivel.

Calendario de estrenos por episodio

La serie contará con 6 episodios y se estrenará semanalmente en HBO Max, en el horario de las 22:00 horas para Argentina.

Capítulo 1 - The Hedge Knight - 18 de enero de 2026

Capítulo 2 - Hard Salt Beef - 25 de enero de 2026

Capítulo 3 - The Squire - 1 de febrero de 2026

Capítulo 4 - “Seven” - 8 de febrero de 2026

Capítulo 5 - In the Name of the Mother - 15 de febrero de 2026

Capítulo 6 - The Morrow - 22 de febrero de 2026

"El caballero de los siete reinos", disponible en HBO Max.

Qué esperar de la trama de "El caballero de los Siete Reinos"

Esta temporada es compacta pero muy esperada: seis capítulos que condensan las aventuras de uno de los dúos más entrañables de Westeros, con episodios de entre 31 y 42 minutos.

A diferencia del tono épico y político de Game of Thrones, esta serie apuesta por momentos de caballería clásica, torneos, personajes impredecibles y situaciones que mezclan humor con dramatismo. Las historias, inspiradas en The Hedge Knight, sumergen al espectador en un contexto donde los Targaryen aún reinan, los dragones pueden ser un recuerdo lejano y los caminos polvorientos de los reinos esconden tanto honor como peligro.

Con renovadas expectativas alrededor del universo creado por Martin, El caballero de los Siete Reinos promete convertirse en uno de los lanzamientos televisivos más comentados de 2026 para los fanáticos de la fantasía.