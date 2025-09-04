Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina 2025: la fecha confirmada

El próximo fin de semana largo en Argentina será en octubre.

El calendario de feriados en Argentina vuelve a ser noticia. Después de semanas de especulaciones, la Jefatura de Gabinete de Ministros confirmó que el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año caía el domingo 12 de octubre, se trasladará al viernes 10 de octubre de 2025. Con esta decisión, el Gobierno suma un nuevo fin de semana largo con impacto directo en el turismo y la actividad económica.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 614/25, es parte de la nueva política sobre feriados trasladables. De acuerdo a la normativa, las fechas que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, priorizando el “mayor beneficio social y económico”.

Un cambio estratégico en el calendario

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, junto con la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, fundamentaron el traslado en términos de reactivación económica. La lógica detrás de esta decisión es clara: más días libres consecutivos implican mayor movimiento en sectores clave como gastronomía, transporte y comercio regional.

En este sentido, el Gobierno apuesta a repetir lo que ya sucedió en otros fines de semana largos: un repunte turístico que, según datos oficiales de 2024, generó ingresos superiores a los 150 mil millones de pesos en apenas cuatro días de descanso.

Calendario de feriados.

Un feriado con historia y resignificación

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue establecido por la Ley N° 27.399, que lo reconoce como un feriado nacional trasladable. Su origen remite al 12 de octubre de 1492, fecha de la llegada de Cristóbal Colón a América, pero en Argentina la conmemoración cambió de sentido: desde 2010, bajo decreto presidencial, pasó a ser un día de reflexión sobre la diversidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Qué feriados quedan para este 2025

Lamentablemente, al año solo le queda un fin de semana largo para planificar una escapada y descansar lejos de casa, aunque hay otros feriados que otorgan un día de descanso extra para los trabajadores. De acuerdo al calendario oficial, las fechas descanso que quedan son:

Octubre

Viernes 10: feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre